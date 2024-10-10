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В Молдавии прокуратура проводит обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости, 10.10.2024
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14:25 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977392566.html
В Молдавии прокуратура проводит обыски по делу о подкупе избирателей
В Молдавии прокуратура проводит обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости, 10.10.2024
В Молдавии прокуратура проводит обыски по делу о подкупе избирателей
Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила в четверг, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:25
2024-10-10T14:25
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила в четверг, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. "На данный момент Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Национального инспектората расследования продолжает серию обысков, начатую во вторник, по всей стране. Действия происходят в рамках уголовного дела по факту создания и управления преступной организацией, отмывания денег, подкупа избирателей, а также незаконного финансирования с целью оказания влияния на выборы и референдум 20 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Антикоррупционной прокуратуры. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди допущенных к выборам кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральном гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрированы 11 кандидатов: действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241004/moldavija-1976397497.html
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в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, майя санду, ион кику, евросоюз, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду, Ион Кику, Евросоюз, Наша партия
В Молдавии прокуратура проводит обыски по делу о подкупе избирателей

Прокуратура в Молдавии проводит обыски по делу о создании преступной организации

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила в четверг, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.
"На данный момент Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Национального инспектората расследования продолжает серию обысков, начатую во вторник, по всей стране. Действия происходят в рамках уголовного дела по факту создания и управления преступной организацией, отмывания денег, подкупа избирателей, а также незаконного финансирования с целью оказания влияния на выборы и референдум 20 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Антикоррупционной прокуратуры.
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Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди допущенных к выборам кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральном гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрированы 11 кандидатов: действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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