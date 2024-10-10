В Молдавии прокуратура проводит обыски по делу о подкупе избирателей
Прокуратура в Молдавии проводит обыски по делу о создании преступной организации
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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила в четверг, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.
"На данный момент Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Национального инспектората расследования продолжает серию обысков, начатую во вторник, по всей стране. Действия происходят в рамках уголовного дела по факту создания и управления преступной организацией, отмывания денег, подкупа избирателей, а также незаконного финансирования с целью оказания влияния на выборы и референдум 20 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Антикоррупционной прокуратуры.
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди допущенных к выборам кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральном гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрированы 11 кандидатов: действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.