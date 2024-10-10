Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977392188.html
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО - РИА Новости, 10.10.2024
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО
Власти Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных СМИ, политблока "Победа", лидером которого... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:24
2024-10-10T14:24
в мире
технологии
илан шор
марина таубер
василий боля
санкции сша против "россии сегодня" и rt
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4dcfbc4b91bfe43caed6ed981a6c5a6.jpg
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных СМИ, политблока "Победа", лидером которого является Илан Шор, и ряда НКО, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика". АНО "Евразия", связанная с Шором, была создана в апреле, организация позиционирует себя как структуру, занимающуюся культурными и гуманитарными проектами. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977252352.html
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html
https://ria.ru/20241009/tsenzura-1977294306.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_1a400477ccf3edc8f1a7d85106fb714a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илан шор, марина таубер, василий боля, санкции сша против "россии сегодня" и rt, молдавия
В мире, Технологии, Илан Шор, Марина Таубер, Василий Боля, Санкции США против "России сегодня" и RT, Молдавия
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО

Власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Кишинев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных СМИ, политблока "Победа", лидером которого является Илан Шор, и ряда НКО, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство".
Мальчик смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии
9 октября, 17:06
В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".
АНО "Евразия", связанная с Шором, была создана в апреле, организация позиционирует себя как структуру, занимающуюся культурными и гуманитарными проектами.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Флажки Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз
9 октября, 15:20
Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Лидер молдавской оппозиции обвинил Facebook* и Instagram* в цензуре
9 октября, 20:56
 
В миреТехнологииИлан ШорМарина ТауберВасилий БоляСанкции США против "России сегодня" и RTМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала