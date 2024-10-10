https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977392188.html
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО - РИА Новости, 10.10.2024
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы блока "Победа" и ряда НКО
Власти Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных СМИ, политблока "Победа", лидером которого... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:24
2024-10-10T14:24
2024-10-10T14:24
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молдавия
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных СМИ, политблока "Победа", лидером которого является Илан Шор, и ряда НКО, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика". АНО "Евразия", связанная с Шором, была создана в апреле, организация позиционирует себя как структуру, занимающуюся культурными и гуманитарными проектами. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977252352.html
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html
https://ria.ru/20241009/tsenzura-1977294306.html
молдавия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_1a400477ccf3edc8f1a7d85106fb714a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илан шор, марина таубер, василий боля, санкции сша против "россии сегодня" и rt, молдавия
В мире, Технологии, Илан Шор, Марина Таубер, Василий Боля, Санкции США против "России сегодня" и RT, Молдавия
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных СМИ, политблока "Победа", лидером которого является Илан Шор, и ряда НКО, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер
, Александра Нестеровского, Василия Боли
, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул
. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство".
В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".
АНО "Евразия", связанная с Шором, была создана в апреле, организация позиционирует себя как структуру, занимающуюся культурными и гуманитарными проектами.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.