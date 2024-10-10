https://ria.ru/20241010/moldavija-1977377611.html
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков - РИА Новости, 10.10.2024
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков
В Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных политиков, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:15
2024-10-10T13:15
2024-10-10T13:15
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. В Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных политиков, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. В частности, нет доступа к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, а также депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли и лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977252352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, евгения гуцул, илан шор, марина таубер, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, Технологии, Евгения Гуцул, Илан Шор, Марина Таубер, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков
В Молдавии перед выборами заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. В Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных политиков, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
В частности, нет доступа к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора
, а также депутатов парламента от названного блока Марины Таубер
, Александра Нестеровского, Василия Боли
и лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство".
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.