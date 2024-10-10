Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/moldavija-1977377611.html
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков - РИА Новости, 10.10.2024
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков
В Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных политиков, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:15
2024-10-10T13:15
в мире
технологии
евгения гуцул
илан шор
марина таубер
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. В Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных политиков, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. В частности, нет доступа к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, а также депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли и лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977252352.html
https://ria.ru/20241009/tsenzura-1977294306.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, евгения гуцул, илан шор, марина таубер, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, Технологии, Евгения Гуцул, Илан Шор, Марина Таубер, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков

В Молдавии перед выборами заблокировали Telegram-каналы оппозиционных политиков

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. В Молдавии за десять дней до президентских выборов заблокировали Telegram-каналы некоторых оппозиционных политиков, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает в четверг корреспондент РИА Новости.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
Флажки Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз
9 октября, 15:20
В частности, нет доступа к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, а также депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли и лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского. При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство".
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Мальчик смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии
9 октября, 17:06
Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Лидер молдавской оппозиции обвинил Facebook* и Instagram* в цензуре
9 октября, 20:56
 
В миреТехнологииЕвгения ГуцулИлан ШорМарина ТауберСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала