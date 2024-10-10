https://ria.ru/20241010/moda-1977437519.html

Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек - РИА Новости, 10.10.2024

Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

Московскую неделю моды, которая проходила с 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж", посетили 65 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:49

2024-10-10T16:49

2024-10-10T16:49

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россия

белоруссия

наталья сергунина

манеж

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Московскую неделю моды, которая проходила с 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж", посетили 65 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства. "Участники смогли продемонстрировать свое мастерство, найти новых деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами из разных уголков мира. Как и в предыдущие годы, событие вызвало большой интерес. За шесть дней площадку посетили 65 тысяч человек", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Отмечается, что во время Московской недели моды прошло 83 модных показа. Многие бренды опирались на культурные коды и национальные особенности родного края. Кроме того, в рамках недели моды работал маркет. Все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 80 брендов. Для профессионального сообщества был открыт бизнес-шоурум, в котором приняли участие более 50 российских специалистов. Они проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями. "Лидеры индустрии прочитали для гостей мероприятия 25 лекций. Слушателям рассказали о трендах и о том, как они менялись с течением времени, а также о влиянии нейросетей на создание коллекций. Онлайн-трансляции встреч с экспертами посмотрели более двух миллионов человек. Помимо этого, состоялся фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Short. Он объединил режиссеров не только из России, но и из других стран, среди которых Белоруссия, Колумбия, Мексика и Турция", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241005/moskva-1976567033.html

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москва, россия, белоруссия, наталья сергунина, манеж