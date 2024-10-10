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Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек - РИА Новости, 10.10.2024
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16:49 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/moda-1977437519.html
Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек
Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек - РИА Новости, 10.10.2024
Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек
Московскую неделю моды, которая проходила с 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж", посетили 65 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:49
2024-10-10T16:49
москва
россия
белоруссия
наталья сергунина
манеж
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Московскую неделю моды, которая проходила с 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж", посетили 65 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства. "Участники смогли продемонстрировать свое мастерство, найти новых деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами из разных уголков мира. Как и в предыдущие годы, событие вызвало большой интерес. За шесть дней площадку посетили 65 тысяч человек", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Отмечается, что во время Московской недели моды прошло 83 модных показа. Многие бренды опирались на культурные коды и национальные особенности родного края. Кроме того, в рамках недели моды работал маркет. Все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 80 брендов. Для профессионального сообщества был открыт бизнес-шоурум, в котором приняли участие более 50 российских специалистов. Они проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями. "Лидеры индустрии прочитали для гостей мероприятия 25 лекций. Слушателям рассказали о трендах и о том, как они менялись с течением времени, а также о влиянии нейросетей на создание коллекций. Онлайн-трансляции встреч с экспертами посмотрели более двух миллионов человек. Помимо этого, состоялся фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Short. Он объединил режиссеров не только из России, но и из других стран, среди которых Белоруссия, Колумбия, Мексика и Турция", - уточняется в сообщении.
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москва, россия, белоруссия, наталья сергунина, манеж
Москва, Россия, Белоруссия, Наталья Сергунина, Манеж
Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

Проходившую в ЦВЗ "Манеж" Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Московскую неделю моды, которая проходила с 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж", посетили 65 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Участники смогли продемонстрировать свое мастерство, найти новых деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами из разных уголков мира. Как и в предыдущие годы, событие вызвало большой интерес. За шесть дней площадку посетили 65 тысяч человек", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Саммит модной индустрии BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

Участница выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Участники сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

Участницы сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

Участники саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

Участница саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

Участницы выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 12

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 12

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 12

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 12

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12
Отмечается, что во время Московской недели моды прошло 83 модных показа. Многие бренды опирались на культурные коды и национальные особенности родного края. Кроме того, в рамках недели моды работал маркет. Все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 80 брендов. Для профессионального сообщества был открыт бизнес-шоурум, в котором приняли участие более 50 российских специалистов. Они проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями.
"Лидеры индустрии прочитали для гостей мероприятия 25 лекций. Слушателям рассказали о трендах и о том, как они менялись с течением времени, а также о влиянии нейросетей на создание коллекций. Онлайн-трансляции встреч с экспертами посмотрели более двух миллионов человек. Помимо этого, состоялся фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Short. Он объединил режиссеров не только из России, но и из других стран, среди которых Белоруссия, Колумбия, Мексика и Турция", - уточняется в сообщении.
Посетители на Московской неделе моды - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров
5 октября, 23:30
 
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