https://ria.ru/20241010/mishustin-1977410197.html
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:39
2024-10-10T15:39
2024-10-10T16:41
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поблагодарив их за труд по обеспечению продовольственной безопасности страны. "Хочу поздравить всех участников форума и гостей с наступающим праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо большое всем, кто и сегодня завершает уборку урожая и ухаживает за животными, печет хлеб и ведет лабораторные исследования. Всем, кто каждый день обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума" Золотая осень". Он отметил, что сегодня по всему миру сельское хозяйство стремительно преображается - становится всё более технологичным, в том числе реагируя на растущий спрос на продовольствие. Для того, чтобы в этих условиях российский агропром сохранил свою конкурентоспособность, предстоит еще многое сделать, подчеркнул премьер. В рамках выставки также состоялось награждение выдающихся работников АПК высокими государственными наградами.
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977379005.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд
Мишустин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поблагодарив их за труд по обеспечению продовольственной безопасности страны.
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"Хочу поздравить всех участников форума и гостей с наступающим праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо большое всем, кто и сегодня завершает уборку урожая и ухаживает за животными, печет хлеб и ведет лабораторные исследования. Всем, кто каждый день обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума" Золотая осень".
Он отметил, что сегодня по всему миру сельское хозяйство стремительно преображается - становится всё более технологичным, в том числе реагируя на растущий спрос на продовольствие. Для того, чтобы в этих условиях российский агропром сохранил свою конкурентоспособность, предстоит еще многое сделать, подчеркнул премьер.
В рамках выставки также состоялось награждение выдающихся работников АПК высокими государственными наградами.