https://ria.ru/20241010/mishustin-1977410197.html

Мишустин поблагодарил аграриев за их труд

Мишустин поблагодарил аграриев за их труд - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин поблагодарил аграриев за их труд

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:39

2024-10-10T15:39

2024-10-10T16:41

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поблагодарив их за труд по обеспечению продовольственной безопасности страны. "Хочу поздравить всех участников форума и гостей с наступающим праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо большое всем, кто и сегодня завершает уборку урожая и ухаживает за животными, печет хлеб и ведет лабораторные исследования. Всем, кто каждый день обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума" Золотая осень". Он отметил, что сегодня по всему миру сельское хозяйство стремительно преображается - становится всё более технологичным, в том числе реагируя на растущий спрос на продовольствие. Для того, чтобы в этих условиях российский агропром сохранил свою конкурентоспособность, предстоит еще многое сделать, подчеркнул премьер. В рамках выставки также состоялось награждение выдающихся работников АПК высокими государственными наградами.

https://ria.ru/20241010/mishustin-1977379005.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин