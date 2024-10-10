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Мишустин поблагодарил аграриев за их труд - РИА Новости, 10.10.2024
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15:39 10.10.2024 (обновлено: 16:41 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977410197.html
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:39
2024-10-10T16:41
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поблагодарив их за труд по обеспечению продовольственной безопасности страны. "Хочу поздравить всех участников форума и гостей с наступающим праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо большое всем, кто и сегодня завершает уборку урожая и ухаживает за животными, печет хлеб и ведет лабораторные исследования. Всем, кто каждый день обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума" Золотая осень". Он отметил, что сегодня по всему миру сельское хозяйство стремительно преображается - становится всё более технологичным, в том числе реагируя на растущий спрос на продовольствие. Для того, чтобы в этих условиях российский агропром сохранил свою конкурентоспособность, предстоит еще многое сделать, подчеркнул премьер. В рамках выставки также состоялось награждение выдающихся работников АПК высокими государственными наградами.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поблагодарил аграриев за их труд

Мишустин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки Золотая осень-2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2024"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поблагодарив их за труд по обеспечению продовольственной безопасности страны.
«
"Хочу поздравить всех участников форума и гостей с наступающим праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо большое всем, кто и сегодня завершает уборку урожая и ухаживает за животными, печет хлеб и ведет лабораторные исследования. Всем, кто каждый день обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума" Золотая осень".
Он отметил, что сегодня по всему миру сельское хозяйство стремительно преображается - становится всё более технологичным, в том числе реагируя на растущий спрос на продовольствие. Для того, чтобы в этих условиях российский агропром сохранил свою конкурентоспособность, предстоит еще многое сделать, подчеркнул премьер.
В рамках выставки также состоялось награждение выдающихся работников АПК высокими государственными наградами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"
Вчера, 13:20
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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