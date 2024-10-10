https://ria.ru/20241010/mishustin-1977406601.html

Мишустин призвал ориентироваться на официальную информацию властей

Мишустин призвал ориентироваться на официальную информацию властей - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин призвал ориентироваться на официальную информацию властей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал людей всегда ориентироваться на официальную информацию властей о мерах поддержки и различных программах, заложенных в РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:23

2024-10-10T15:23

2024-10-10T16:47

россия

михаил мишустин

дмитрий патрушев

госдума рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал людей всегда ориентироваться на официальную информацию властей о мерах поддержки и различных программах, заложенных в бюджет. Речь об этом зашла во время посещения им выставки "Золотая осень". Председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота рассказал о том, как по сети прошла информация, что гранты для начинающих фермеров в проекте бюджета на следующие три года якобы не предусмотрели. Сирота подготовил и направил обращение с просьбой вернуть льготу. Но потом оказалось, что на самом деле такие меры поддержки в бюджете заложены. "Надо обязательно смотреть финальный бюджет, который потом правительство вносит в Госдуму. А рассказы и интерпретации - ни в коем случае нельзя без официального ответа обращать на них внимание", - посоветовал в ответ Мишустин. Профильный вице-премьер Дмитрий Патрушев, который сопровождал его во время осмотра выставки, подтвердил, что власти "все, что могли, сделали для поддержки села".

https://ria.ru/20241010/mishustin-1977398469.html

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россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев, госдума рф