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Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами - РИА Новости, 10.10.2024
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15:23 10.10.2024 (обновлено: 17:21 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977406445.html
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами
Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:23
2024-10-10T17:21
экономика
россия
михаил мишустин
оксана лут
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими селекционерами. Среди них - овцы, которых не нужно стричь: в холодное время у них появляется подшерсток, а с наступлением тепла они линяют. В отдельных секциях представлены мясные быки четырех специализированных пород - по своим качествам они даже лучше мировых аналогов. Ожидается, что племенная работа с животными вскоре получит новый импульс за счет современных методов селекции - добиться этого намерены в рамках готовящегося национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В нем будет предусмотрен отдельный федеральный проект по селекции и генетике. В центре зала на круглой арене предстал белоснежный племенной жеребец. Мишустин вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут подошел к загону, погладил коня и угостил его морковкой. В этой же зоне выставки представлены и домашние птицы: гуси и перепелки.
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977379005.html
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экономика, россия, михаил мишустин, оксана лут
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Оксана Лут
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами

Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки Золотая осень-2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2024"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими селекционерами.
Среди них - овцы, которых не нужно стричь: в холодное время у них появляется подшерсток, а с наступлением тепла они линяют.
В отдельных секциях представлены мясные быки четырех специализированных пород - по своим качествам они даже лучше мировых аналогов. Ожидается, что племенная работа с животными вскоре получит новый импульс за счет современных методов селекции - добиться этого намерены в рамках готовящегося национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В нем будет предусмотрен отдельный федеральный проект по селекции и генетике.
В центре зала на круглой арене предстал белоснежный племенной жеребец. Мишустин вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут подошел к загону, погладил коня и угостил его морковкой.
В этой же зоне выставки представлены и домашние птицы: гуси и перепелки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"
Вчера, 13:20
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОксана Лут
 
 
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