https://ria.ru/20241010/mishustin-1977406445.html

Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами

Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами

Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:23

2024-10-10T15:23

2024-10-10T17:21

экономика

россия

михаил мишустин

оксана лут

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими селекционерами. Среди них - овцы, которых не нужно стричь: в холодное время у них появляется подшерсток, а с наступлением тепла они линяют. В отдельных секциях представлены мясные быки четырех специализированных пород - по своим качествам они даже лучше мировых аналогов. Ожидается, что племенная работа с животными вскоре получит новый импульс за счет современных методов селекции - добиться этого намерены в рамках готовящегося национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В нем будет предусмотрен отдельный федеральный проект по селекции и генетике. В центре зала на круглой арене предстал белоснежный племенной жеребец. Мишустин вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут подошел к загону, погладил коня и угостил его морковкой. В этой же зоне выставки представлены и домашние птицы: гуси и перепелки.

https://ria.ru/20241010/mishustin-1977379005.html

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экономика, россия, михаил мишустин, оксана лут