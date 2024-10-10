https://ria.ru/20241010/mishustin-1977406445.html
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами
Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:23
2024-10-10T15:23
2024-10-10T17:21
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими селекционерами. Среди них - овцы, которых не нужно стричь: в холодное время у них появляется подшерсток, а с наступлением тепла они линяют. В отдельных секциях представлены мясные быки четырех специализированных пород - по своим качествам они даже лучше мировых аналогов. Ожидается, что племенная работа с животными вскоре получит новый импульс за счет современных методов селекции - добиться этого намерены в рамках готовящегося национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В нем будет предусмотрен отдельный федеральный проект по селекции и генетике. В центре зала на круглой арене предстал белоснежный племенной жеребец. Мишустин вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут подошел к загону, погладил коня и угостил его морковкой. В этой же зоне выставки представлены и домашние птицы: гуси и перепелки.
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экономика, россия, михаил мишустин, оксана лут
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Оксана Лут
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами
Мишустину показали животных, выведенных российскими селекционерами
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" показали сельскохозяйственных животных, выведенных российскими селекционерами.
Среди них - овцы, которых не нужно стричь: в холодное время у них появляется подшерсток, а с наступлением тепла они линяют.
В отдельных секциях представлены мясные быки четырех специализированных пород - по своим качествам они даже лучше мировых аналогов. Ожидается, что племенная работа с животными вскоре получит новый импульс за счет современных методов селекции - добиться этого намерены в рамках готовящегося национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В нем будет предусмотрен отдельный федеральный проект по селекции и генетике.
В центре зала на круглой арене предстал белоснежный племенной жеребец. Мишустин вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут подошел к загону, погладил коня и угостил его морковкой.
В этой же зоне выставки представлены и домашние птицы: гуси и перепелки.