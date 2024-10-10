https://ria.ru/20241010/mishustin-1977398469.html

Россия будет наращивать разработку вакцин, заявил Мишустин

Россия будет наращивать разработку вакцин, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024

Россия будет наращивать разработку вакцин, заявил Мишустин

Россия будет наращивать разработку вакцин для повышения ветеринарной безопасности, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:01

2024-10-10T15:01

2024-10-10T15:13

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия будет наращивать разработку вакцин для повышения ветеринарной безопасности, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Для повышения ветеринарной безопасности будем наращивать разработку отечественных вакцин и необходимых препаратов", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он отметил, что вузы и научные институты, которые станут заниматься этими вопросами, смогут получать поддержку, а предприятиям, выпускающим их, будет предоставлен доступ к льготным инвестиционным кредитам, чтобы к 2030 году обеспечить аграриев российскими лекарствами для ветеринарного применения.

https://ria.ru/20241010/ris-1977390627.html

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2024

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россия, михаил мишустин, здоровье - общество