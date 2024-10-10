https://ria.ru/20241010/mishustin-1977398469.html
Россия будет наращивать разработку вакцин, заявил Мишустин
Россия будет наращивать разработку вакцин, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024
Россия будет наращивать разработку вакцин, заявил Мишустин
Россия будет наращивать разработку вакцин для повышения ветеринарной безопасности, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:01
2024-10-10T15:01
2024-10-10T15:13
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия будет наращивать разработку вакцин для повышения ветеринарной безопасности, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Для повышения ветеринарной безопасности будем наращивать разработку отечественных вакцин и необходимых препаратов", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он отметил, что вузы и научные институты, которые станут заниматься этими вопросами, смогут получать поддержку, а предприятиям, выпускающим их, будет предоставлен доступ к льготным инвестиционным кредитам, чтобы к 2030 году обеспечить аграриев российскими лекарствами для ветеринарного применения.
https://ria.ru/20241010/ris-1977390627.html
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россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Россия будет наращивать разработку вакцин, заявил Мишустин
Мишустин: мы разработаем вакцины для повышения ветеринарной безопасности
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия будет наращивать разработку вакцин для повышения ветеринарной безопасности, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Для повышения ветеринарной безопасности будем наращивать разработку отечественных вакцин и необходимых препаратов", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
Он отметил, что вузы и научные институты, которые станут заниматься этими вопросами, смогут получать поддержку, а предприятиям, выпускающим их, будет предоставлен доступ к льготным инвестиционным кредитам, чтобы к 2030 году обеспечить аграриев российскими лекарствами для ветеринарного применения.