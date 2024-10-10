https://ria.ru/20241010/mishustin-1977397071.html

Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств

Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств

Необходимо улучшать оснащение пищевых производств в России: строить новые и проводить модернизацию уже существующих, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:55

2024-10-10T14:55

2024-10-10T15:29

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Необходимо улучшать оснащение пищевых производств в России: строить новые и проводить модернизацию уже существующих, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Предстоит улучшить положение дел и с оснащением пищевых производств – как за счет строительства новых, так и за счет модернизации существующих", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он напомнил, что к 2030 году доля отечественного оборудования для предприятий по переработке молока должна составлять практически 80%, а мощности по хранению и первичной обработке зерна, а также для мукомольно-крупяной промышленности должны составлять порядка 90%.

https://ria.ru/20241010/natsproekt-1977396518.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, экономика