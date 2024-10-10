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Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств - РИА Новости, 10.10.2024
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14:55 10.10.2024 (обновлено: 15:29 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977397071.html
Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств
Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств
Необходимо улучшать оснащение пищевых производств в России: строить новые и проводить модернизацию уже существующих, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:55
2024-10-10T15:29
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Необходимо улучшать оснащение пищевых производств в России: строить новые и проводить модернизацию уже существующих, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."Предстоит улучшить положение дел и с оснащением пищевых производств – как за счет строительства новых, так и за счет модернизации существующих", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он напомнил, что к 2030 году доля отечественного оборудования для предприятий по переработке молока должна составлять практически 80%, а мощности по хранению и первичной обработке зерна, а также для мукомольно-крупяной промышленности должны составлять порядка 90%.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал улучшать оснащение пищевых производств

Мишустин: надо улучшать оснащение пищевых производств в России и строить новые

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Необходимо улучшать оснащение пищевых производств в России: строить новые и проводить модернизацию уже существующих, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
«
"Предстоит улучшить положение дел и с оснащением пищевых производств – как за счет строительства новых, так и за счет модернизации существующих", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
Он напомнил, что к 2030 году доля отечественного оборудования для предприятий по переработке молока должна составлять практически 80%, а мощности по хранению и первичной обработке зерна, а также для мукомольно-крупяной промышленности должны составлять порядка 90%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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