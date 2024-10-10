https://ria.ru/20241010/mishustin-1977395712.html
Мишустин рассказал о поддержке аграриев в 2025 году
Мишустин рассказал о поддержке аграриев в 2025 году - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин рассказал о поддержке аграриев в 2025 году
Проект бюджета РФ на 2025 год предусматривает около 560 миллиардов рублей на поддержку сельхозотрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:45
2024-10-10T14:45
2024-10-10T14:45
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_8531b8ad3b7f2813e800041c3f1285ed.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2025 год предусматривает около 560 миллиардов рублей на поддержку сельхозотрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Со своей стороны правительство всегда внимательно реагирует на запросы отрасли, обеспечиваем господдержку через федеральный бюджет. В проекте, который был внесен в Государственную думу, на будущий год предусмотрели на эти цели около 560 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_135f34cb783dc3dfcb8810f873a2597c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о поддержке аграриев в 2025 году
Мишустин: на поддержку АПК в 2025 году выделят около 560 миллиардов рублей
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2025 год предусматривает около 560 миллиардов рублей на поддержку сельхозотрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Со своей стороны правительство всегда внимательно реагирует на запросы отрасли, обеспечиваем господдержку через федеральный бюджет. В проекте, который был внесен в Государственную думу, на будущий год предусмотрели на эти цели около 560 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".