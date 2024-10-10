https://ria.ru/20241010/mishustin-1977395712.html

Мишустин рассказал о поддержке аграриев в 2025 году

Мишустин рассказал о поддержке аграриев в 2025 году - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин рассказал о поддержке аграриев в 2025 году

Проект бюджета РФ на 2025 год предусматривает около 560 миллиардов рублей на поддержку сельхозотрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:45

2024-10-10T14:45

2024-10-10T14:45

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_8531b8ad3b7f2813e800041c3f1285ed.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2025 год предусматривает около 560 миллиардов рублей на поддержку сельхозотрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Со своей стороны правительство всегда внимательно реагирует на запросы отрасли, обеспечиваем господдержку через федеральный бюджет. В проекте, который был внесен в Государственную думу, на будущий год предусмотрели на эти цели около 560 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".

https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин