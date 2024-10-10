https://ria.ru/20241010/mishustin-1977393204.html
Мишустин заявил о хорошей динамике по показателям продбезопасности России
Мишустин заявил о хорошей динамике по показателям продбезопасности России - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин заявил о хорошей динамике по показателям продбезопасности России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по большинству показателей Доктрины продбезопасности РФ видна положительная динамика, в том числе по по зерну,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:32
2024-10-10T14:32
2024-10-10T14:32
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по большинству показателей Доктрины продбезопасности РФ видна положительная динамика, в том числе по по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции и картофелю. "Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса – это Доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение – одна из основ нашего суверенитета, нацеленного также и на повышение качества жизни наших граждан, на сбережение здоровья людей. По большинству показателей Доктрины видим положительную динамику. В том числе – по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализована задача по овощам и бахчевым. Есть рост по молоку", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень". Он особо указал на то, что все это было достигнуто в условиях санкций.
https://ria.ru/20241008/ris-1602854975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о хорошей динамике по показателям продбезопасности России
Мишустин: по многим показателям продбезопасности видна положительная динамика