https://ria.ru/20241010/mishustin-1977393204.html

Мишустин заявил о хорошей динамике по показателям продбезопасности России

Мишустин заявил о хорошей динамике по показателям продбезопасности России - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин заявил о хорошей динамике по показателям продбезопасности России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по большинству показателей Доктрины продбезопасности РФ видна положительная динамика, в том числе по по зерну,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:32

2024-10-10T14:32

2024-10-10T14:32

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по большинству показателей Доктрины продбезопасности РФ видна положительная динамика, в том числе по по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции и картофелю. "Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса – это Доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение – одна из основ нашего суверенитета, нацеленного также и на повышение качества жизни наших граждан, на сбережение здоровья людей. По большинству показателей Доктрины видим положительную динамику. В том числе – по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализована задача по овощам и бахчевым. Есть рост по молоку", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень". Он особо указал на то, что все это было достигнуто в условиях санкций.

https://ria.ru/20241008/ris-1602854975.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин