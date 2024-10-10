https://ria.ru/20241010/minselkhoz-1977450354.html

ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах

ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах - РИА Новости, 10.10.2024

ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах

ПСБ и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии по проектам развития агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:36

2024-10-10T17:36

2024-10-10T17:36

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

петр фрадков

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

псб (банк псб)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПСБ и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии по проектам развития агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Минсельхоза России Оксана Лут в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Соглашение предусматривает расширение финансовой инфраструктуры и развитие технологичных сервисов для поддержки предприятий агропромышленного комплекса новых субъектов. ПСБ и Минсельхоз России окажут содействие инновационному развитию и модернизации предприятий отрасли, будут расширять систему кредитования в рамках федеральных и региональных программ с использованием механизмов господдержки, способствуя привлечению инвестиций в АПК новых регионов. Как отметил Фрадков, ПСБ активно участвует в социально-экономическом развитии новых субъектов – для банка это очень важная, масштабная работа. Агропромышленный комплекс этих регионов имеет огромный потенциал для расширения российского продовольственного рынка. Комплексная поддержка ускорит развитие сельского хозяйства и всех смежных отраслей и поспособствует широкой интеграции новых регионов в российскую экономику.

https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, петр фрадков, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), псб (банк псб)