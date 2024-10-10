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ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах - РИА Новости, 10.10.2024
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17:36 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/minselkhoz-1977450354.html
ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах
ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах - РИА Новости, 10.10.2024
ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах
ПСБ и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии по проектам развития агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:36
2024-10-10T17:36
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
петр фрадков
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
псб (банк псб)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПСБ и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии по проектам развития агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Минсельхоза России Оксана Лут в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Соглашение предусматривает расширение финансовой инфраструктуры и развитие технологичных сервисов для поддержки предприятий агропромышленного комплекса новых субъектов. ПСБ и Минсельхоз России окажут содействие инновационному развитию и модернизации предприятий отрасли, будут расширять систему кредитования в рамках федеральных и региональных программ с использованием механизмов господдержки, способствуя привлечению инвестиций в АПК новых регионов. Как отметил Фрадков, ПСБ активно участвует в социально-экономическом развитии новых субъектов – для банка это очень важная, масштабная работа. Агропромышленный комплекс этих регионов имеет огромный потенциал для расширения российского продовольственного рынка. Комплексная поддержка ускорит развитие сельского хозяйства и всех смежных отраслей и поспособствует широкой интеграции новых регионов в российскую экономику.
https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, петр фрадков, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), псб (банк псб)
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Петр Фрадков, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПосев подсолнечника в Старобешевском районе, ДНР
Посев подсолнечника в Старобешевском районе, ДНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Посев подсолнечника в Старобешевском районе, ДНР
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПСБ и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии по проектам развития агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Минсельхоза России Оксана Лут в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
Соглашение предусматривает расширение финансовой инфраструктуры и развитие технологичных сервисов для поддержки предприятий агропромышленного комплекса новых субъектов. ПСБ и Минсельхоз России окажут содействие инновационному развитию и модернизации предприятий отрасли, будут расширять систему кредитования в рамках федеральных и региональных программ с использованием механизмов господдержки, способствуя привлечению инвестиций в АПК новых регионов.
Как отметил Фрадков, ПСБ активно участвует в социально-экономическом развитии новых субъектов – для банка это очень важная, масштабная работа. Агропромышленный комплекс этих регионов имеет огромный потенциал для расширения российского продовольственного рынка. Комплексная поддержка ускорит развитие сельского хозяйства и всех смежных отраслей и поспособствует широкой интеграции новых регионов в российскую экономику.
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна
7 октября, 14:09
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПетр ФрадковОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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