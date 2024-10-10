https://ria.ru/20241010/minoborony-1977388658.html

Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области

Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024

Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в приграничных районах Курской области, противника потерял до 30 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:07

2024-10-10T14:07

2024-10-10T14:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в приграничных районах Курской области, противника потерял до 30 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.

https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977031827.html

https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область