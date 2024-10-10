Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 10.10.2024 (обновлено: 14:22 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/minoborony-1977388658.html
Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в приграничных районах Курской области, противника потерял до 30 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:07
2024-10-10T14:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340811_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_2ac6946b1e0c691f175e4a0ca63fe683.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в приграничных районах Курской области, противника потерял до 30 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977031827.html
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340811_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_44ce48fd692ab2269ad2c048eb0b5e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
Группировка войск "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области

Минобороны: группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГруппа прикрытия на бронетранспортере МТ-ЛБ с башенной установкой ЗУ-23-2 в зоне СВО
Группа прикрытия на бронетранспортере МТ-ЛБ с башенной установкой ЗУ-23-2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Группа прикрытия на бронетранспортере МТ-ЛБ с башенной установкой ЗУ-23-2 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в приграничных районах Курской области, противника потерял до 30 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
"Нанесет смертельный удар". В Польше сделали заявление о спецоперации
8 октября, 17:40
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации
9 октября, 22:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала