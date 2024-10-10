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Число жертв урагана "Милтон" в США возросло до девяти, пишут СМИ

Число жертв урагана "Милтон" в США возросло до девяти, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024

Число жертв урагана "Милтон" в США возросло до девяти, пишут СМИ

Число погибших при обрушении урагана "Милтон" на побережье американского штата Флорида возросло до девяти, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на власти. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:33

2024-10-10T19:33

2024-10-10T19:33

в мире

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ураган "милтон" в сша

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число погибших при обрушении урагана "Милтон" на побережье американского штата Флорида возросло до девяти, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на власти. Ранее телеканал сообщал о четырех погибших в округе Флориды Сент-Луси. "По меньшей мере девять человек погибли из-за урагана "Милтон", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, о последних трех погибших сообщил шериф округа Волуси Майкл Читвуд. По его словам, которые приводит NBC News, один из них скончался при падении дерева. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества.

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