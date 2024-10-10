https://ria.ru/20241010/milton-1977470826.html

Житель Флориды рассказал о последствиях урагана "Милтон"

Житель Флориды рассказал о последствиях урагана "Милтон" - РИА Новости, 10.10.2024

Житель Флориды рассказал о последствиях урагана "Милтон"

Жители регионов, затопленных из-за урагана "Милтон", сталкиваются с невозможностью покинуть свои дома из-за падения проводов под напряжением в воду, а также с... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:19

2024-10-10T19:19

2024-10-10T19:19

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ураган "милтон" в сша

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Жители регионов, затопленных из-за урагана "Милтон", сталкиваются с невозможностью покинуть свои дома из-за падения проводов под напряжением в воду, а также с риском для здоровья из-за плесени, образующейся в затопленных помещениях, рассказал РИА Новости местный житель из Норт-Бруксвилля на западе Флориды Алекс Кейтон. "Мы бы уехали сегодня вечером, но увидели, как в воду упали провода электропередач, искрясь. Я был шокирован этим, потому что к тому времени электричества не было почти 11 часов", - рассказал мужчина по телефону. По его словам, они с женой несколько часов перетаскивали свои вещи на верхние этажи дома, чтобы спасти все, что получится. Тем не менее, вода затопила всю систему кондиционирования воздуха, расположенную под домом. Мужчина отметил также и проблему с плесенью, которая встанет наиболее остро, как только вода сойдет. По его расчетам, они могут оставаться в доме до 48 часов, пока плесень не станет угрожать здоровью. Кейтон надеется, что ему удастся найти решение по страховке или какого-то специалиста, который поможет откачать воду, вскрыть стены и полы и запустить осушители воздуха до этого времени. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии свыше 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Число погибших от разгула стихии пока не превышает четырех человек.

https://ria.ru/20241007/uragan-1976760927.html

https://ria.ru/20241010/milton-1977317093.html

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в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша