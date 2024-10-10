Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 10.10.2024 (обновлено: 18:28 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/milton-1977446319.html
Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ
Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ
Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа в американской Флориде, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:23
2024-10-10T18:28
в мире
флорида
сша
тампа
джо байден
ураган "милтон" в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977335742_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_b91fe0a6649c7e2238280409748ff30a.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа в американской Флориде, пишет газета The New York Times.&quot;Датчик уровня воды при паводке рядом с городом Тампа показывал, как уровень воды колебался при приближении &quot;Милтона&quot; и затем резко упал, когда эпицентр бури проходил к югу, снизившись на три фута (0,9 метра. — Прим. ред.) ниже нормы&quot;, — говорится в публикации.По данным СМИ, обмеление залива произошло из-за "штормового сгона", который представляет собой резкое понижение уровня воды, вызванное сильным ветром. Это явление, обратное штормовому нагону. Как пишет газета, в ураганах воздушные массы двигаются против направления часовой стрелки и, поскольку "Милтон" проходил к югу от залива, всю воду в нем просто выдуло ураганным ветром, дувшим с востока.В статье также отмечается, что штормовой сгон может длиться всего несколько часов. В 2022 году отделение Управления чрезвычайных ситуаций США во Флориде предупреждало на фоне похожего явления, вызванного ураганом "Иэн", что бродить по обмелевшему дну опасно, потому что вода может подняться до прежнего уровня за считаные минуты.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти три миллиона жителей Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум четыре человека погибли в округе Сент-Луси.
https://ria.ru/20241010/uragan-1977309515.html
https://ria.ru/20241009/milton-1977249404.html
флорида
сша
тампа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977335742_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_12f39481b2511fabcd7ed8d20412d18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша, тампа, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Тампа, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ

NYT: ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа во Флориде

© AP Photo / Wilfredo LeeПрохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США
Прохождение урагана Милтон в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Wilfredo Lee
Прохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа в американской Флориде, пишет газета The New York Times.
«

"Датчик уровня воды при паводке рядом с городом Тампа показывал, как уровень воды колебался при приближении "Милтона" и затем резко упал, когда эпицентр бури проходил к югу, снизившись на три фута (0,9 метра. — Прим. ред.) ниже нормы", — говорится в публикации.

Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В США отметили снижение мощности урагана "Милтон"
Вчера, 00:28
По данным СМИ, обмеление залива произошло из-за "штормового сгона", который представляет собой резкое понижение уровня воды, вызванное сильным ветром. Это явление, обратное штормовому нагону.
Как пишет газета, в ураганах воздушные массы двигаются против направления часовой стрелки и, поскольку "Милтон" проходил к югу от залива, всю воду в нем просто выдуло ураганным ветром, дувшим с востока.
В статье также отмечается, что штормовой сгон может длиться всего несколько часов. В 2022 году отделение Управления чрезвычайных ситуаций США во Флориде предупреждало на фоне похожего явления, вызванного ураганом "Иэн", что бродить по обмелевшему дну опасно, потому что вода может подняться до прежнего уровня за считаные минуты.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти три миллиона жителей Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум четыре человека погибли в округе Сент-Луси.
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
9 октября, 16:52
 
В миреФлоридаСШАТампаДжо БайденУраган "Милтон" в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала