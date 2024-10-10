https://ria.ru/20241010/milton-1977446319.html

Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ

Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024

Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ

Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа в американской Флориде, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:23

2024-10-10T17:23

2024-10-10T18:28

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа в американской Флориде, пишет газета The New York Times."Датчик уровня воды при паводке рядом с городом Тампа показывал, как уровень воды колебался при приближении "Милтона" и затем резко упал, когда эпицентр бури проходил к югу, снизившись на три фута (0,9 метра. — Прим. ред.) ниже нормы", — говорится в публикации.По данным СМИ, обмеление залива произошло из-за "штормового сгона", который представляет собой резкое понижение уровня воды, вызванное сильным ветром. Это явление, обратное штормовому нагону. Как пишет газета, в ураганах воздушные массы двигаются против направления часовой стрелки и, поскольку "Милтон" проходил к югу от залива, всю воду в нем просто выдуло ураганным ветром, дувшим с востока.В статье также отмечается, что штормовой сгон может длиться всего несколько часов. В 2022 году отделение Управления чрезвычайных ситуаций США во Флориде предупреждало на фоне похожего явления, вызванного ураганом "Иэн", что бродить по обмелевшему дну опасно, потому что вода может подняться до прежнего уровня за считаные минуты.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти три миллиона жителей Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум четыре человека погибли в округе Сент-Луси.

https://ria.ru/20241010/uragan-1977309515.html

https://ria.ru/20241009/milton-1977249404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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