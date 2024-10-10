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Вильфанд объяснил, в чем заключается уникальность урагана "Милтон" - РИА Новости, 10.10.2024
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13:49 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/milton-1977383532.html
Вильфанд объяснил, в чем заключается уникальность урагана "Милтон"
Вильфанд объяснил, в чем заключается уникальность урагана "Милтон" - РИА Новости, 10.10.2024
Вильфанд объяснил, в чем заключается уникальность урагана "Милтон"
Тропический циклон "Милтон", обрушившийся на американский штат Флорида, уникален тем, что достиг максимальной степени по шкале ураганов за одни сутки вместо... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:49
2024-10-10T13:49
в мире
флорида
сша
россия
роман вильфанд
джо байден
гидрометцентр
ураган "милтон" в сша
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропический циклон "Милтон", обрушившийся на американский штат Флорида, уникален тем, что достиг максимальной степени по шкале ураганов за одни сутки вместо обычных пяти дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тропические циклоны зарождаются в тропической акватории океанов при целом ряде условий и дальше очень медленно развиваются, эволюционно. Степень интенсивности тропических циклонов делится на пять категорий, и от первой до пятой степени проходит обычно минимум пять дней, потому что он должен набирать силу, а здесь уникальность в том, что он за одни сутки от тропического циклона первой степени трансформировался до пятой степени – урагана", - сказал Вильфанд. По его словам, когда циклон приближался к Флориде, его скорость составляла 290 километров в час (более 80 метров в секунду), что превышает максимальную скорость ветра "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, произошедшего в 2005 году. Тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час (70 метров в секунду). Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли в округе Сент-Луси.
https://ria.ru/20241010/milton-1977317093.html
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в мире, флорида, сша, россия, роман вильфанд, джо байден, гидрометцентр, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Россия, Роман Вильфанд, Джо Байден, Гидрометцентр, Ураган "Милтон" в США
Вильфанд объяснил, в чем заключается уникальность урагана "Милтон"

Вильфанд: "Милтон" уникален тем, что стал мощнейшим ураганом за сутки

© AP Photo / Wilfredo LeeПрохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США
Прохождение урагана Милтон в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Wilfredo Lee
Прохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропический циклон "Милтон", обрушившийся на американский штат Флорида, уникален тем, что достиг максимальной степени по шкале ураганов за одни сутки вместо обычных пяти дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Тропические циклоны зарождаются в тропической акватории океанов при целом ряде условий и дальше очень медленно развиваются, эволюционно. Степень интенсивности тропических циклонов делится на пять категорий, и от первой до пятой степени проходит обычно минимум пять дней, потому что он должен набирать силу, а здесь уникальность в том, что он за одни сутки от тропического циклона первой степени трансформировался до пятой степени – урагана", - сказал Вильфанд.
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ сообщили о погибших от урагана "Милтон" во Флориде
Вчера, 05:05
По его словам, когда циклон приближался к Флориде, его скорость составляла 290 километров в час (более 80 метров в секунду), что превышает максимальную скорость ветра "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, произошедшего в 2005 году.
Тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час (70 метров в секунду).
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли в округе Сент-Луси.
Улицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана Милтон - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Милтон" разрушил около 125 домов в США
Вчера, 08:27
 
В миреФлоридаСШАРоссияРоман ВильфандДжо БайденГидрометцентрУраган "Милтон" в США
 
 
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