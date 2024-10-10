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СМИ сообщили о погибших от урагана "Милтон" во Флориде
СМИ сообщили о погибших от урагана "Милтон" во Флориде - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ сообщили о погибших от урагана "Милтон" во Флориде
Ураган "Милтон" привел к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, несмотря на то что основной удар на себя приняло западное побережье,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:05
2024-10-10T05:05
2024-10-10T09:27
в мире
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ураган "милтон" в сша
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ВАШИНГТОН 10 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" привел к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, несмотря на то что основной удар на себя приняло западное побережье, сообщил телеканал Fox News с ссылкой на шерифа округа Сент-Луси. Есть "множественные жертвы", — заявил шериф после того, как на восточное побережье обрушилась серия торнадо. Вместе с тем представитель округа Эрик Гилл заявил, что "десятки домов в округе Сент-Луси были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями". Многие из них - это сообщества для пожилых людей, где есть временные постройки для проживания. В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за 1 миллион 280 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.Ранее в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" достиг суши на западном побережье Флориды. По оценкам центра, "Милтон" по мощности принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона. При этом, как отмечал NHC, "Милтон" уступает урагану "Хелен, который обрушился на территорию США в конце сентября. "Хелен" принадлежал к четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона и стал вторым по числу жертв за последние 50 лет.
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в мире, флорида, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, Ураган "Милтон" в США
СМИ сообщили о погибших от урагана "Милтон" во Флориде
Fox News: во Флориде множественные жертвы от урагана "Милтон"
ВАШИНГТОН 10 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" привел к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, несмотря на то что основной удар на себя приняло западное побережье, сообщил телеканал Fox News с ссылкой на шерифа округа Сент-Луси.
Есть "множественные жертвы", — заявил шериф после того, как на восточное побережье обрушилась серия торнадо.
Вместе с тем представитель округа Эрик Гилл заявил, что "десятки домов в округе Сент-Луси были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями". Многие из них - это сообщества для пожилых людей, где есть временные постройки для проживания.
В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за 1 миллион 280 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.
Ранее в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" достиг суши на западном побережье Флориды. По оценкам центра, "Милтон" по мощности принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.
При этом, как отмечал NHC, "Милтон" уступает урагану "Хелен, который обрушился на территорию США в конце сентября. "Хелен" принадлежал к четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона и стал вторым по числу жертв за последние 50 лет.