https://ria.ru/20241010/milton-1977313459.html

Не ждали нового урагана: русскоязычные жители Флориды готовятся к "Милтону"

Не ждали нового урагана: русскоязычные жители Флориды готовятся к "Милтону" - РИА Новости, 10.10.2024

Не ждали нового урагана: русскоязычные жители Флориды готовятся к "Милтону"

Многие жители Центральной части Флориды, где не объявлена обязательная эвакуация из-за надвигающегося урагана "Милтон", уезжают вглубь континента, но... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T03:15

2024-10-10T03:15

2024-10-10T09:27

в мире

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джорджия

орландо

джо байден

ураган "милтон" в сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Многие жители Центральной части Флориды, где не объявлена обязательная эвакуация из-за надвигающегося урагана "Милтон", уезжают вглубь континента, но большинство остается дома, рассказал в среду РИА Новости основатель общественной организации соотечественников Russian-American Community Center of Florida ("Русско-Американский общественный центр Флориды") Михаил Фарфел. "Жители Центральной Флориды эвакуируются, но, в основном, остаются дома. У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы", - сказал Фарфел. Он подчеркнул, что нужно отдать должное властям штата: перед стихией можно приобрести товары первой необходимости, хотя порой на это уходит больше времени, чем обычно. "Многие люди уехали в сторону Джорджии, на дорогах большие пробки. Но надо отдать должное властям штата: питьевая вода есть везде, хоть и с перебоями, есть бензин, хотя очереди большие. Я стоял на бензоколонке 40 минут, чтобы заправиться, и вспомнил Советский Союз," - признался собеседник агентства. По словам Фарфела, сегодня русскоязычная община Флориды ничем не отличается от всех остальных: люди готовятся встретить стихию. "В нашем русскоязычном братстве люди съезжаются к кому-то по несколько семей, чтобы быть вместе и, в случае чего, иметь поддержку. Народ уезжает в более безопасные районы", - сказал он. Фарфел, живущий в Орландо, отметил, что в его городе ситуация ожидается лучше, чем прибрежных районах штата: в городе и окрестностях ждут наводнения, но обязательной эвакуации нет. Он также отметил, что предыдущий ураган, "Хелена", накрыл Флориду лишь несколько дней назад, и с тех пор многие просто не успели убрать поваленные деревья и пришедшую в негодность мебель. "На улицах горы строительного мусора, и все это не успели вывезти – никто не ожидал, что новый ураган придет так скоро", - охарактеризовал ситуацию Фарфел. Приближающийся к побережью американского штата Флорида "Милтон" все еще остается ураганом четвертой категории и считается "чрезвычайно опасным", однако постепенное снижение его мощности продолжается. Ожидается, что к утру пятницы он станет внетропическим штормом. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

https://ria.ru/20241009/florida-1977086668.html

https://ria.ru/20241009/milton-1977249404.html

https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

флорида

джорджия

орландо

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в мире, флорида, джорджия, орландо, джо байден, ураган "милтон" в сша