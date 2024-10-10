https://ria.ru/20241010/miller-1977370465.html

Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер

Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер - РИА Новости, 10.10.2024

Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер

Политика снижения спроса на газ в Европе бьет по ее промышленности, в некоторых отраслях за последние полтора года производство упало до 10-летнего минимума,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:43

2024-10-10T12:43

2024-10-10T13:02

экономика

евросоюз

европа

великобритания

алексей миллер

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Политика снижения спроса на газ в Европе бьет по ее промышленности, в некоторых отраслях за последние полтора года производство упало до 10-летнего минимума, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме."Идет целенаправленное разрушение спроса на газ… Динамика понижения потребления газа в ЕС и Великобритании за девять месяцев этого года по отношению к аналогичному периоду 2023 года еще минус 11 миллиардов (кубометров - ред.)", - отметил Миллер."Такая политика привела к тому, что в некоторых отраслях за последние полтора года производство снизилось на 10%, эти отрасли вышли на 10-летние минимумы производства... Все это в конечном итоге сильно бьет по европейской промышленности", – добавил он.

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европа

великобритания

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Дарья Буймова

экономика, евросоюз, европа, великобритания, алексей миллер, газпром