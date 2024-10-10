Рейтинг@Mail.ru
Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 10.10.2024 (обновлено: 13:02 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/miller-1977370465.html
Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер
Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер - РИА Новости, 10.10.2024
Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер
Политика снижения спроса на газ в Европе бьет по ее промышленности, в некоторых отраслях за последние полтора года производство упало до 10-летнего минимума,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:43
2024-10-10T13:02
экономика
евросоюз
европа
великобритания
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823531459_0:148:2832:1741_1920x0_80_0_0_9ed0e08e87aa3092201399eee75180ad.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Политика снижения спроса на газ в Европе бьет по ее промышленности, в некоторых отраслях за последние полтора года производство упало до 10-летнего минимума, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме."Идет целенаправленное разрушение спроса на газ… Динамика понижения потребления газа в ЕС и Великобритании за девять месяцев этого года по отношению к аналогичному периоду 2023 года еще минус 11 миллиардов (кубометров - ред.)", - отметил Миллер."Такая политика привела к тому, что в некоторых отраслях за последние полтора года производство снизилось на 10%, эти отрасли вышли на 10-летние минимумы производства... Все это в конечном итоге сильно бьет по европейской промышленности", – добавил он.
https://ria.ru/20241010/miller-1977369507.html
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823531459_158:0:2675:1888_1920x0_80_0_0_3567e3716b94279f9465aded5edc7efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, европа, великобритания, алексей миллер, газпром
Экономика, Евросоюз, Европа, Великобритания, Алексей Миллер, Газпром
Политика снижения спроса на газ бьет по промышленности ЕС, заявил Миллер

Миллер: в ЕС производство в некоторых отраслях упало до минимума за десять лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель правления "Газпрома" Алексей Миллер
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Политика снижения спроса на газ в Европе бьет по ее промышленности, в некоторых отраслях за последние полтора года производство упало до 10-летнего минимума, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме.
"Идет целенаправленное разрушение спроса на газ… Динамика понижения потребления газа в ЕС и Великобритании за девять месяцев этого года по отношению к аналогичному периоду 2023 года еще минус 11 миллиардов (кубометров - ред.)", - отметил Миллер.
"Такая политика привела к тому, что в некоторых отраслях за последние полтора года производство снизилось на 10%, эти отрасли вышли на 10-летние минимумы производства... Все это в конечном итоге сильно бьет по европейской промышленности", – добавил он.
Газопровод Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Политика ЕС на газовом рынке может привести к ценовому шоку, заявил Миллер
Вчера, 12:40
 
ЭкономикаЕвросоюзЕвропаВеликобританияАлексей МиллерГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала