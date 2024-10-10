https://ria.ru/20241010/miller-1977369507.html
Политика ЕС на газовом рынке может привести к ценовому шоку, заявил Миллер
Политика ЕС на газовом рынке может привести к ценовому шоку, заявил Миллер - РИА Новости, 10.10.2024
Политика ЕС на газовом рынке может привести к ценовому шоку, заявил Миллер
Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:40
2024-10-10T12:40
2024-10-10T12:51
экономика
евросоюз
европа
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на европейском газовом рынке и перебои в поставках."Что будет дальше? Очень коротко. Продолжится процесс деиндустриализации Европы, это раз. Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет. И что самое неприятное, такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок", - сказал Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме.
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экономика, евросоюз, европа, алексей миллер, газпром
Экономика, Евросоюз, Европа, Алексей Миллер, Газпром
Политика ЕС на газовом рынке может привести к ценовому шоку, заявил Миллер
Миллер: политика ЕС на газовом рынке приведет к перебоям поставок