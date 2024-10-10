https://ria.ru/20241010/miller-1977369166.html
Миллер предсказал рост волатильности на газовом рынке
Миллер предсказал рост волатильности на газовом рынке - РИА Новости, 10.10.2024
Миллер предсказал рост волатильности на газовом рынке
Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:50
экономика
алексей миллер
европа
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на европейском газовом рынке и перебои в поставках."Что будет дальше? Очень коротко. Продолжится процесс деиндустриализации Европы, это раз. Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет. И что самое неприятное, такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок", - сказал Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме.
https://ria.ru/20241010/miller-1977370465.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей миллер, европа, россия
Экономика, Алексей Миллер, Европа, Россия
Миллер предсказал рост волатильности на газовом рынке
Миллер: волатильность на газовом рынке возрастет с деиндустриализацией Европы