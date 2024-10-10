https://ria.ru/20241010/miller-1977369166.html

Миллер предсказал рост волатильности на газовом рынке

Миллер предсказал рост волатильности на газовом рынке - РИА Новости, 10.10.2024

Миллер предсказал рост волатильности на газовом рынке

Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:39

2024-10-10T12:39

2024-10-10T12:50

экономика

алексей миллер

европа

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на европейском газовом рынке и перебои в поставках."Что будет дальше? Очень коротко. Продолжится процесс деиндустриализации Европы, это раз. Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет. И что самое неприятное, такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок", - сказал Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме.

https://ria.ru/20241010/miller-1977370465.html

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Варвара Скокшина

экономика, алексей миллер, европа, россия