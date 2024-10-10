https://ria.ru/20241010/migranty-1977373940.html
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика - РИА Новости, 10.10.2024
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика
Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:59
2024-10-10T12:59
2024-10-10T12:59
общество
россия
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942472163_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_1f3b358663c615fad4fb120c5b33b091.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. "Миграционная политика, должна быть направлена на позитивное отношение к миллионам людей, которых мы ожидаем (в России), которые уже приехали. Политика должна помогать им адаптироваться, приспособиться. Их необходимо обучать, распределять, не допуская замкнутого образа жизни в анклавах. Нужно не обижать их, а проявить свои самые благородные качества, которые всегда были свойственны нашему многонациональному народу - нам, русским", - заявил Киселёв на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!". Киселёв отметил, что такой вектор дает хорошую культурную основу. "Мы можем позволить людям почувствовать себя частью единой великой общности, независимо от крови. Я считаю, что этот шанс мы должны дать всем желающим жить в России. На мой взгляд, это принципиальный момент", - добавил он. Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972555809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942472163_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_5976300438a0cb7cbb68558602fcdecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий киселев
Общество, Россия, Дмитрий Киселев
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика
Киселев: миграционная политика должна исходить из позитивного отношения к людям
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
"Миграционная политика, должна быть направлена на позитивное отношение к миллионам людей, которых мы ожидаем (в России), которые уже приехали. Политика должна помогать им адаптироваться, приспособиться. Их необходимо обучать, распределять, не допуская замкнутого образа жизни в анклавах. Нужно не обижать их, а проявить свои самые благородные качества, которые всегда были свойственны нашему многонациональному народу - нам, русским", - заявил Киселёв на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России
!".
Киселёв отметил, что такой вектор дает хорошую культурную основу. "Мы можем позволить людям почувствовать себя частью единой великой общности, независимо от крови. Я считаю, что этот шанс мы должны дать всем желающим жить в России. На мой взгляд, это принципиальный момент", - добавил он.
Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".