https://ria.ru/20241010/migranty-1977373940.html

Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика

Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика - РИА Новости, 10.10.2024

Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика

Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:59

2024-10-10T12:59

2024-10-10T12:59

общество

россия

дмитрий киселев

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. "Миграционная политика, должна быть направлена на позитивное отношение к миллионам людей, которых мы ожидаем (в России), которые уже приехали. Политика должна помогать им адаптироваться, приспособиться. Их необходимо обучать, распределять, не допуская замкнутого образа жизни в анклавах. Нужно не обижать их, а проявить свои самые благородные качества, которые всегда были свойственны нашему многонациональному народу - нам, русским", - заявил Киселёв на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!". Киселёв отметил, что такой вектор дает хорошую культурную основу. "Мы можем позволить людям почувствовать себя частью единой великой общности, независимо от крови. Я считаю, что этот шанс мы должны дать всем желающим жить в России. На мой взгляд, это принципиальный момент", - добавил он. Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html

https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972555809.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий киселев