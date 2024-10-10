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Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика - РИА Новости, 10.10.2024
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12:59 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/migranty-1977373940.html
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика - РИА Новости, 10.10.2024
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика
Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:59
2024-10-10T12:59
общество
россия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. "Миграционная политика, должна быть направлена на позитивное отношение к миллионам людей, которых мы ожидаем (в России), которые уже приехали. Политика должна помогать им адаптироваться, приспособиться. Их необходимо обучать, распределять, не допуская замкнутого образа жизни в анклавах. Нужно не обижать их, а проявить свои самые благородные качества, которые всегда были свойственны нашему многонациональному народу - нам, русским", - заявил Киселёв на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!". Киселёв отметил, что такой вектор дает хорошую культурную основу. "Мы можем позволить людям почувствовать себя частью единой великой общности, независимо от крови. Я считаю, что этот шанс мы должны дать всем желающим жить в России. На мой взгляд, это принципиальный момент", - добавил он. Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html
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общество, россия, дмитрий киселев
Общество, Россия, Дмитрий Киселев
Киселев рассказал, какой должна быть миграционная политика

Киселев: миграционная политика должна исходить из позитивного отношения к людям

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Миграционная политика в России должна исходить из позитивного отношения к миллионам людей, которые выбрали эту страну для жизни, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
"Миграционная политика, должна быть направлена на позитивное отношение к миллионам людей, которых мы ожидаем (в России), которые уже приехали. Политика должна помогать им адаптироваться, приспособиться. Их необходимо обучать, распределять, не допуская замкнутого образа жизни в анклавах. Нужно не обижать их, а проявить свои самые благородные качества, которые всегда были свойственны нашему многонациональному народу - нам, русским", - заявил Киселёв на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!".
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Киселёв отметил, что такой вектор дает хорошую культурную основу. "Мы можем позволить людям почувствовать себя частью единой великой общности, независимо от крови. Я считаю, что этот шанс мы должны дать всем желающим жить в России. На мой взгляд, это принципиальный момент", - добавил он.
Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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ОбществоРоссияДмитрий Киселев
 
 
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