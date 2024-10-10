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Пожар на Большой Тульской улице в Москве ликвидировали
Пожар на Большой Тульской улице в Москве ликвидировали - РИА Новости, 10.10.2024
Пожар на Большой Тульской улице в Москве ликвидировали
Пожар в Москве, где горела квартира в жилом доме на Большой Тульской улице, ликвидирован на 55 "квадратах", сотрудники МЧС спасли 14 человек, еще порядка 80... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:44
2024-10-10T06:44
2024-10-10T06:44
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар в Москве, где горела квартира в жилом доме на Большой Тульской улице, ликвидирован на 55 "квадратах", сотрудники МЧС спасли 14 человек, еще порядка 80 человек вышли сами, сообщает МЧС России. Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. "Четырнадцать человек спасли огнеборцы МЧС России на пожаре в Москве. Их осматривают врачи. Самостоятельно из подъезда на улицу вышли порядка 80 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Большой Тульской улице в Москве ликвидировали
МЧС: пожарные спасли 14 человек из пожара на Большой Тульской в Москве