https://ria.ru/20241010/maykop-1977385733.html

Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА

Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024

Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА

Обстановка после атаки украинских БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована, все последствия ЧС устранены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:55

2024-10-10T13:55

2024-10-10T14:06

майкоп

происшествия

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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Обстановка после атаки украинских БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована, все последствия ЧС устранены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.Ранее Кумпилов заявил о том, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа, идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым."Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована. Все последствия ЧС устранены. Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - написал Кумпилов.Он добавил, что жители поселка Родникового в Адыгее, эвакуированные после атаки БПЛА в пункты временного размещения, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома."Жители поселка Родникового, эвакуированные в пункт временного размещения на период работы экстренных служб, в ближайшее время могут вернуться в свои дома", - написал Кумпилов.

https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html

https://ria.ru/20241004/ataka-1976396881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

майкоп, происшествия