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Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
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13:55 10.10.2024 (обновлено: 14:06 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/maykop-1977385733.html
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА
Обстановка после атаки украинских БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована, все последствия ЧС устранены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:55
2024-10-10T14:06
майкоп
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Обстановка после атаки украинских БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована, все последствия ЧС устранены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.Ранее Кумпилов заявил о том, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа, идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым."Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована. Все последствия ЧС устранены. Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - написал Кумпилов.Он добавил, что жители поселка Родникового в Адыгее, эвакуированные после атаки БПЛА в пункты временного размещения, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома."Жители поселка Родникового, эвакуированные в пункт временного размещения на период работы экстренных служб, в ближайшее время могут вернуться в свои дома", - написал Кумпилов.
https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html
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майкоп, происшествия
Майкоп, Происшествия
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в пригороде Майкопа после атаки БПЛА

Глава Адыгеи: ситуация в пригороде Майкопа после атаки БПЛА стабилизирована

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяЭвакуация жителей поселка Родникового в Адыгее
Эвакуация жителей поселка Родникового в Адыгее - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Эвакуация жителей поселка Родникового в Адыгее
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Обстановка после атаки украинских БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована, все последствия ЧС устранены, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
Ранее Кумпилов заявил о том, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа, идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым.
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"Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована. Все последствия ЧС устранены. Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - написал Кумпилов.
Он добавил, что жители поселка Родникового в Адыгее, эвакуированные после атаки БПЛА в пункты временного размещения, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома.
"Жители поселка Родникового, эвакуированные в пункт временного размещения на период работы экстренных служб, в ближайшее время могут вернуться в свои дома", - написал Кумпилов.
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