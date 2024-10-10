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В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:48 10.10.2024 (обновлено: 10:12 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/maykop-1977323044.html
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ
После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:48
2024-10-10T10:12
специальная военная операция на украине
происшествия
майкоп
вооруженные силы украины
республика адыгея
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового", — уточнил он.Глава региона добавил, что из-за инцидента жертв и пострадавших нет. На месте находятся представители спецслужб и спасатели. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым.Как сообщили РИА Новости в правительстве Адыгеи, разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет, возгорание произошло на военном объекте.
https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html
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происшествия, майкоп, вооруженные силы украины, республика адыгея
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Майкоп, Вооруженные силы Украины, Республика Адыгея
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ

Глава Адыгеи Кумпилов: жителей поселка Родниковый эвакуируют после атаки дрона

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяЭвакуация жителей поселка Родникового в Адыгее
Эвакуация жителей поселка Родникового в Адыгее - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Эвакуация жителей поселка Родникового в Адыгее
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
«
"Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового", — уточнил он.
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Глава региона добавил, что из-за инцидента жертв и пострадавших нет.
На месте находятся представители спецслужб и спасатели. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым.
Как сообщили РИА Новости в правительстве Адыгеи, разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет, возгорание произошло на военном объекте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМайкопВооруженные силы УкраиныРеспублика Адыгея
 
 
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