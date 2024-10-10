https://ria.ru/20241010/maykop-1977323044.html

В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ

В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024

В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ

После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:48

2024-10-10T07:48

2024-10-10T10:12

специальная военная операция на украине

происшествия

майкоп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового", — уточнил он.Глава региона добавил, что из-за инцидента жертв и пострадавших нет. На месте находятся представители спецслужб и спасатели. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым.Как сообщили РИА Новости в правительстве Адыгеи, разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет, возгорание произошло на военном объекте.

https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html

https://ria.ru/20241008/gorlovka-1977030915.html

майкоп

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происшествия, майкоп, вооруженные силы украины, республика адыгея