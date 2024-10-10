https://ria.ru/20241010/maykop-1977323044.html
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ
После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:48
2024-10-10T07:48
2024-10-10T10:12
специальная военная операция на украине
происшествия
майкоп
вооруженные силы украины
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977330020_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_bbbbc175c39c358278c5d5ac6aafaa4d.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового", — уточнил он.Глава региона добавил, что из-за инцидента жертв и пострадавших нет. На месте находятся представители спецслужб и спасатели. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым.Как сообщили РИА Новости в правительстве Адыгеи, разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет, возгорание произошло на военном объекте.
https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html
https://ria.ru/20241008/gorlovka-1977030915.html
майкоп
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977330020_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3291978747dc6aa7d0f3712a6f6fdc1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, майкоп, вооруженные силы украины, республика адыгея
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Майкоп, Вооруженные силы Украины, Республика Адыгея
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ
Глава Адыгеи Кумпилов: жителей поселка Родниковый эвакуируют после атаки дрона