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Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего
Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего - РИА Новости, 10.10.2024
Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего
Мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась в возрасте 96 лет, сообщает ее семья. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:41
2024-10-10T18:41
2024-10-10T18:58
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сша
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этель кеннеди
северная ирландия
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась в возрасте 96 лет, сообщает ее семья."С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди. Она скончалась этим утром (по местному времени - ред.) от осложнений, связанных с инсультом", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посланника по экономическим отношениям в Северной Ирландии Джо Кеннеди III в соцсети X.В среду телеканал NBC со ссылкой на Джо Кеннеди III сообщал, что его бабушка Этель Кеннеди госпитализирована с инсультом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего
Мать Роберта Кеннеди-младшего Этель умерла в возрасте 96 лет