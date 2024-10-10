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Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего - РИА Новости, 10.10.2024
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18:41 10.10.2024 (обновлено: 18:58 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/mat-1977462822.html
Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего
Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего - РИА Новости, 10.10.2024
Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего
Мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась в возрасте 96 лет, сообщает ее семья. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:41
2024-10-10T18:58
роберт кеннеди
сша
в мире
этель кеннеди
северная ирландия
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась в возрасте 96 лет, сообщает ее семья."С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди. Она скончалась этим утром (по местному времени - ред.) от осложнений, связанных с инсультом", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посланника по экономическим отношениям в Северной Ирландии Джо Кеннеди III в соцсети X.В среду телеканал NBC со ссылкой на Джо Кеннеди III сообщал, что его бабушка Этель Кеннеди госпитализирована с инсультом.
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роберт кеннеди, сша, в мире, этель кеннеди, северная ирландия
Роберт Кеннеди, США, В мире, Этель Кеннеди, Северная Ирландия
Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего

Мать Роберта Кеннеди-младшего Этель умерла в возрасте 96 лет

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЭтель Кеннеди
Этель Кеннеди - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Этель Кеннеди. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась в возрасте 96 лет, сообщает ее семья.
«
"С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди. Она скончалась этим утром (по местному времени - ред.) от осложнений, связанных с инсультом", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посланника по экономическим отношениям в Северной Ирландии Джо Кеннеди III в соцсети X.
В среду телеканал NBC со ссылкой на Джо Кеннеди III сообщал, что его бабушка Этель Кеннеди госпитализирована с инсультом.
 
Роберт КеннедиСШАВ миреЭтель КеннедиСеверная Ирландия
 
 
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