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Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего

Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего - РИА Новости, 10.10.2024

Умерла мать Роберта Кеннеди-младшего

Мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась в возрасте 96 лет, сообщает ее семья. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:41

2024-10-10T18:41

2024-10-10T18:58

роберт кеннеди

сша

в мире

этель кеннеди

северная ирландия

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась в возрасте 96 лет, сообщает ее семья."С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди. Она скончалась этим утром (по местному времени - ред.) от осложнений, связанных с инсультом", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посланника по экономическим отношениям в Северной Ирландии Джо Кеннеди III в соцсети X.В среду телеканал NBC со ссылкой на Джо Кеннеди III сообщал, что его бабушка Этель Кеннеди госпитализирована с инсультом.

сша

северная ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роберт кеннеди, сша, в мире, этель кеннеди, северная ирландия