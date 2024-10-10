Маск призвал уволить продюсеров, отредактировавших интервью Харрис
Маск заявил, что в программе CBS News "60 минут" нужно уволить продюсеров
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в команде программы телеканала CBS News "60 минут", которая, предположительно, сильно отредактировала интервью с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, необходимо провести "чистку", а ее продюсеры должны быть уволены.
В социальной сети X Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который выложил два варианта отрывка из интервью Харрис: предположительно оригинальный и обрезанный, который транслировался в эфире. В первом видео при ответе на вопрос интервьюера о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху кандидат в президенты сильно запинается и оговаривается, во втором - отвечает четко и уверенно.
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"Программе "60 минут" нужна чистка. Продюсеров необходимо уволить", - написал Маск.
Он также вспомнил, что однажды сам давал передаче "60 минут" интервью, и тогда редакторы исказили смысл его слов. Миллиардер сообщил, что сказал тогда: "Я могу делать в Tesla, что хочу, при условии согласия акционеров", однако при выпуске интервью последние четыре слова обрезали, и фраза приобрела противоположный смысл.
Ранее Маск раскритиковал Харрис за неспособность уверенно ответить на серьезные вопросы интервьюера о ее работе на посту вице-президента, написав, что ведущий программы вместо ответов получил "бессодержательный бред".
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил телеканал CBS в том, что его продюсеры внесли значительные корректировки в интервью с вице-президентом Камалой Харрис перед его выпуском в эфир.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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