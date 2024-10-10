https://ria.ru/20241010/mask-1977393745.html

Маск призвал уволить продюсеров, отредактировавших интервью Харрис

Маск призвал уволить продюсеров, отредактировавших интервью Харрис - РИА Новости, 10.10.2024

Маск призвал уволить продюсеров, отредактировавших интервью Харрис

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в команде программы телеканала CBS News "60 минут", которая, предположительно, сильно... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:34

2024-10-10T14:34

2024-10-10T14:34

в мире

сша

израиль

камала харрис

илон маск

дональд трамп

tesla motors

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в команде программы телеканала CBS News "60 минут", которая, предположительно, сильно отредактировала интервью с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, необходимо провести "чистку", а ее продюсеры должны быть уволены. В социальной сети X Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который выложил два варианта отрывка из интервью Харрис: предположительно оригинальный и обрезанный, который транслировался в эфире. В первом видео при ответе на вопрос интервьюера о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху кандидат в президенты сильно запинается и оговаривается, во втором - отвечает четко и уверенно. "Программе "60 минут" нужна чистка. Продюсеров необходимо уволить", - написал Маск. Он также вспомнил, что однажды сам давал передаче "60 минут" интервью, и тогда редакторы исказили смысл его слов. Миллиардер сообщил, что сказал тогда: "Я могу делать в Tesla, что хочу, при условии согласия акционеров", однако при выпуске интервью последние четыре слова обрезали, и фраза приобрела противоположный смысл. Ранее Маск раскритиковал Харрис за неспособность уверенно ответить на серьезные вопросы интервьюера о ее работе на посту вице-президента, написав, что ведущий программы вместо ответов получил "бессодержательный бред". Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил телеканал CBS в том, что его продюсеры внесли значительные корректировки в интервью с вице-президентом Камалой Харрис перед его выпуском в эфир. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240923/mask-1974150797.html

https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, камала харрис, илон маск, дональд трамп, tesla motors, выборы президента сша — 2024