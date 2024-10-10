https://ria.ru/20241010/manul-1977320519.html

Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея

Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея - РИА Новости, 10.10.2024

Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея

Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается по плану, он весит уже 5,5 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:22

2024-10-10T06:22

2024-10-10T06:31

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается по плану, он весит уже 5,5 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5, то сейчас его вес уже около 5,5 килограммов", — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что Тимофея так же кормят дважды в день: утром дают перепелку, вечером крысу или наоборот. Воскресенье чаще всего у манула голодный или "разгрузочный" день. "Котик становится более пушистым, и сейчас активно выходит прогуляться по своему вольеру. Где-то до середины октября Тимофей часто будет прогуливаться на улице в течение дня, а во второй половине ноября это будут уже короткие перебежки по улице, зачастую ночью", — уточнили в зоосаде. Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.

https://ria.ru/20241007/moskva-1976749164.html

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московский зоопарк, москва