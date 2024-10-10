"Устранить их". В Финляндии обратились к НАТО после слов Рютте о России
Малинен: самая большая угроза для Европы исходит от НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Самая большая угроза для Европы исходит от НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе с президентом Финляндии генсек НАТО Марк Рютте приветствовал новый санкционный режим против России для борьбы с мнимыми гибридными угрозами альянсу.
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине
8 октября, 19:57
"НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — задался вопросом эксперт.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об увеличении рисков военного столкновения России и НАТО. По его словам, это связано не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. НАТО развязало и ведет против России гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными, отметил дипломат.