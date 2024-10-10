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"Устранить их". В Финляндии обратились к НАТО после слов Рютте о России - РИА Новости, 10.10.2024
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02:59 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/malinen-1977312816.html
"Устранить их". В Финляндии обратились к НАТО после слов Рютте о России
"Устранить их". В Финляндии обратились к НАТО после слов Рютте о России - РИА Новости, 10.10.2024
"Устранить их". В Финляндии обратились к НАТО после слов Рютте о России
Самая большая угроза для Европы исходит от НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:59
2024-10-10T02:59
в мире
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Самая большая угроза для Европы исходит от НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе с президентом Финляндии генсек НАТО Марк Рютте приветствовал новый санкционный режим против России для борьбы с мнимыми гибридными угрозами альянсу."НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — задался вопросом эксперт.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об увеличении рисков военного столкновения России и НАТО. По его словам, это связано не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. НАТО развязало и ведет против России гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными, отметил дипломат.
https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html
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в мире, нато, марк рютте, россия, европа
В мире, НАТО, Марк Рютте, Россия, Европа
"Устранить их". В Финляндии обратились к НАТО после слов Рютте о России

Малинен: самая большая угроза для Европы исходит от НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Самая большая угроза для Европы исходит от НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе с президентом Финляндии генсек НАТО Марк Рютте приветствовал новый санкционный режим против России для борьбы с мнимыми гибридными угрозами альянсу.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине
8 октября, 19:57
"НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — задался вопросом эксперт.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об увеличении рисков военного столкновения России и НАТО. По его словам, это связано не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. НАТО развязало и ведет против России гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными, отметил дипломат.
Удар Искандером по дивизиону Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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В миреНАТОМарк РюттеРоссияЕвропа
 
 
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