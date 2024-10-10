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Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/makron-1977480148.html
Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву
Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву - РИА Новости, 10.10.2024
Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении дипломатической и военной поддержки Киева. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:44
2024-10-10T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
эммануэль макрон
владимир зеленский
джо байден
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении дипломатической и военной поддержки Киева. Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи с ним в четверг приехал с визитом в Лондон, где встретился с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а затем направился в Париж. "Я хочу вновь подтвердить нашу поддержку сопротивлению Украины. Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Я обсудил с Зеленским наши планы в ближайшие недели и месяцы по дипломатической и военной работе", - сказал Макрон в обращении к прессе, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Он отметил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что представил Макрону свой "план победы", и, отвечая на вопрос журналистов, указал, что тема прекращения огня не являлась предметом его дискуссий с западными лидерами. В пятницу Зеленский приедет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Ранее Макрон поддержал разрешение Украине нейтрализовывать военные объекты на территории России, откуда запускаются ракеты, однако выступил против ударов по другим гражданским и военным целям на российской территории. Также он не исключил отправки западных военных на Украину, что, по его словам, поддержали ряд европейских лидеров. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241003/makron-1975969407.html
https://ria.ru/20240922/evropa-1974142191.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, владимир зеленский, джо байден, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Евросоюз
Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву

Макрон пообещал Зеленскому продолжить дипломатическую и военную поддержку Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении дипломатической и военной поддержки Киева.
Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи с ним в четверг приехал с визитом в Лондон, где встретился с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а затем направился в Париж.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Отработанная схема". Макрон пошел на отчаянный шаг
3 октября, 08:00
"Я хочу вновь подтвердить нашу поддержку сопротивлению Украины. Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Я обсудил с Зеленским наши планы в ближайшие недели и месяцы по дипломатической и военной работе", - сказал Макрон в обращении к прессе, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он отметил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.
Зеленский, в свою очередь, сообщил, что представил Макрону свой "план победы", и, отвечая на вопрос журналистов, указал, что тема прекращения огня не являлась предметом его дискуссий с западными лидерами.
В пятницу Зеленский приедет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Европа должна в будущем пересмотреть отношения с Россией, заявил Макрон
22 сентября, 23:17
Ранее Макрон поддержал разрешение Украине нейтрализовывать военные объекты на территории России, откуда запускаются ракеты, однако выступил против ударов по другим гражданским и военным целям на российской территории. Также он не исключил отправки западных военных на Украину, что, по его словам, поддержали ряд европейских лидеров.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума
3 октября, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОЕвросоюз
 
 
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