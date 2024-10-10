Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву
Макрон пообещал Зеленскому продолжить дипломатическую и военную поддержку Киева
Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении дипломатической и военной поддержки Киева.
Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи с ним в четверг приехал с визитом в Лондон, где встретился с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а затем направился в Париж.
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"Я хочу вновь подтвердить нашу поддержку сопротивлению Украины. Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Я обсудил с Зеленским наши планы в ближайшие недели и месяцы по дипломатической и военной работе", - сказал Макрон в обращении к прессе, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он отметил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.
Зеленский, в свою очередь, сообщил, что представил Макрону свой "план победы", и, отвечая на вопрос журналистов, указал, что тема прекращения огня не являлась предметом его дискуссий с западными лидерами.
В пятницу Зеленский приедет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
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Ранее Макрон поддержал разрешение Украине нейтрализовывать военные объекты на территории России, откуда запускаются ракеты, однако выступил против ударов по другим гражданским и военным целям на российской территории. Также он не исключил отправки западных военных на Украину, что, по его словам, поддержали ряд европейских лидеров.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.