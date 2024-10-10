https://ria.ru/20241010/lzhevrach-1977403933.html

В Россию из Казахстана экстрадировали лжеврача Никонова

В Россию из Казахстана экстрадировали лжеврача Никонова - РИА Новости, 10.10.2024

В Россию из Казахстана экстрадировали лжеврача Никонова

Из Казахстана после двух лет бегов экстрадировали лжеврача Николая Никонова и его супругу, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:11

2024-10-10T15:11

2024-10-10T16:09

происшествия

казахстан

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Из Казахстана после двух лет бегов экстрадировали лжеврача Николая Никонова и его супругу, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК. "Местонахождение обвиняемых было установлено на территории Казахстана, где они были задержаны. Фигуранты экстрадированы в столичный регион для производства следственных действий", — сказали в ведомстве. О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, их объявили в розыск и заочно арестовали. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Но состояние ребенка только ухудшилось. Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она также проводила сеансы массажа и получала деньги.

https://ria.ru/20240716/vrachi-1959971525.html

https://ria.ru/20230527/ufa-1874561935.html

казахстан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казахстан, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)