https://ria.ru/20241010/livan-1977432273.html

Пять человек погибли от удара Израиля по дому в Ливане, сообщил источник

Пять человек погибли от удара Израиля по дому в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 10.10.2024

Пять человек погибли от удара Израиля по дому в Ливане, сообщил источник

Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Бекаа на востоке Ливана, пять человек погибли, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:36

2024-10-10T16:36

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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Бекаа на востоке Ливана, пять человек погибли, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Не менее пяти человек погибли в результате удара по жилому дому в поселении Карак в Бекаа",- рассказал собеседник агентства.По данным источника, поисково-спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20241009/livan-1977299182.html

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израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бекаа, в мире