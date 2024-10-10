https://ria.ru/20241010/livan-1977432273.html
Пять человек погибли от удара Израиля по дому в Ливане, сообщил источник
Пять человек погибли от удара Израиля по дому в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 10.10.2024
Пять человек погибли от удара Израиля по дому в Ливане, сообщил источник
Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Бекаа на востоке Ливана, пять человек погибли, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:36
2024-10-10T16:36
2024-10-10T17:56
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Бекаа на востоке Ливана, пять человек погибли, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Не менее пяти человек погибли в результате удара по жилому дому в поселении Карак в Бекаа",- рассказал собеседник агентства.По данным источника, поисково-спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20241009/livan-1977299182.html
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израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бекаа, в мире
Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бекаа, В мире
Пять человек погибли от удара Израиля по дому в Ливане, сообщил источник
Источник: пять человек погибли от удара Израиля по дому на востоке Ливана