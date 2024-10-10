https://ria.ru/20241010/livan-1977417548.html
Израиль обстрелял штаб миротворцев ООН в Ливане
Израиль обстрелял штаб миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 10.10.2024
Израиль обстрелял штаб миротворцев ООН в Ливане
Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля, сообщается в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:56
2024-10-10T15:56
2024-10-10T15:56
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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля, сообщается в заявлении UNIFIL в четверг. "Главный штаб UNIFIL и расположенные рядом опорные пункты неоднократно подвергались обстрелам", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, двое миротворцев получили ранения в результате обстрела танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН. "Также израильские военные открыли огонь по средствам объективного контроля и вывели их из строя на блокпосту 1-32А в Рас Накура", - написано в заявлении. Ранее движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы уничтожили израильский танк в районе Рас Накура и две эвакуационные группы при попытке вывода раненых.
https://ria.ru/20241010/smi-1977387163.html
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в мире, израиль, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль обстрелял штаб миротворцев ООН в Ливане
Опорные пункты миротворцев в Ливане подвергались обстрелам со стороны Израиля
БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля, сообщается в заявлении UNIFIL в четверг.
"Главный штаб UNIFIL и расположенные рядом опорные пункты неоднократно подвергались обстрелам", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике, двое миротворцев получили ранения в результате обстрела танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН.
"Также израильские военные открыли огонь по средствам объективного контроля и вывели их из строя на блокпосту 1-32А в Рас Накура", - написано в заявлении.
Ранее движение "Хезболлах
" заявило, что его бойцы уничтожили израильский танк в районе Рас Накура и две эвакуационные группы при попытке вывода раненых.