Армия Израиля зафиксировала около 40 залпов из Ливана
Армия Израиля: Ливан выпустил по северным территориям около 40 снарядов
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала порядка 40 залпов снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным территориям Израиля, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе верхней Галилеи, было зафиксировано около 40 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, некоторые из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
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Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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