https://ria.ru/20241010/livan-1977349595.html

Армия Израиля зафиксировала около 40 залпов из Ливана

Армия Израиля зафиксировала около 40 залпов из Ливана - РИА Новости, 10.10.2024

Армия Израиля зафиксировала около 40 залпов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала порядка 40 залпов снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным территориям Израиля, сообщила в четверг... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:13

2024-10-10T11:13

2024-10-10T11:13

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала порядка 40 залпов снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным территориям Израиля, сообщила в четверг пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе верхней Галилеи, было зафиксировано около 40 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, некоторые из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241008/izrail-1977005435.html

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024