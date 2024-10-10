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В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей

В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей - РИА Новости, 10.10.2024

В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей

Спасатели ЛНР подверглись атаке БПЛА украинских войск в Лисичанске, пострадавших нет, повреждения получили автоцистерна и лестница, сообщили в региональном... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:24

2024-10-10T16:24

2024-10-10T16:30

в мире

луганская народная республика

лисичанск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Спасатели ЛНР подверглись атаке БПЛА украинских войск в Лисичанске, пострадавших нет, повреждения получили автоцистерна и лестница, сообщили в региональном управлении МЧС России по ЛНР. "Сегодня лисичанские спасатели подверглись атаке БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Спасатели возвращались в свою часть с места ликвидации пожара, когда их атаковал беспилотник ВСУ, уточнили в МЧС. Отмечается, что никто не пострадал, однако повреждены лестница и автоцистерна.

https://ria.ru/20240813/ataka-1965860653.html

луганская народная республика

лисичанск

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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины