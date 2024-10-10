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В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей - РИА Новости, 10.10.2024
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16:24 10.10.2024 (обновлено: 16:30 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/lisichansk-1977426554.html
В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей
В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей - РИА Новости, 10.10.2024
В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей
Спасатели ЛНР подверглись атаке БПЛА украинских войск в Лисичанске, пострадавших нет, повреждения получили автоцистерна и лестница, сообщили в региональном... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:24
2024-10-10T16:30
в мире
луганская народная республика
лисичанск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Спасатели ЛНР подверглись атаке БПЛА украинских войск в Лисичанске, пострадавших нет, повреждения получили автоцистерна и лестница, сообщили в региональном управлении МЧС России по ЛНР. "Сегодня лисичанские спасатели подверглись атаке БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Спасатели возвращались в свою часть с места ликвидации пожара, когда их атаковал беспилотник ВСУ, уточнили в МЧС. Отмечается, что никто не пострадал, однако повреждены лестница и автоцистерна.
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луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Лисичанске беспилотники ВСУ атаковали спасателей

Спасатели ЛНР подверглись атаке беспилотника ВСУ в Лисичанске, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Спасатели ЛНР подверглись атаке БПЛА украинских войск в Лисичанске, пострадавших нет, повреждения получили автоцистерна и лестница, сообщили в региональном управлении МЧС России по ЛНР.
"Сегодня лисичанские спасатели подверглись атаке БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Спасатели возвращались в свою часть с места ликвидации пожара, когда их атаковал беспилотник ВСУ, уточнили в МЧС.
Отмечается, что никто не пострадал, однако повреждены лестница и автоцистерна.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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