https://ria.ru/20241010/leyuedev-1977310991.html

В подполье сообщили об ударах по ВСУ в Кривом Роге и Кременчуге

В подполье сообщили об ударах по ВСУ в Кривом Роге и Кременчуге - РИА Новости, 10.10.2024

В подполье сообщили об ударах по ВСУ в Кривом Роге и Кременчуге

Удары зафиксированы на окраине Кривого Рога на Украине, в стороне "военгородка", а также по личному составу ВСУ в Кременчуге в Полтавской области, заявил РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T01:39

2024-10-10T01:39

2024-10-10T01:40

специальная военная операция на украине

кривой рог

кременчуг

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Удары зафиксированы на окраине Кривого Рога на Украине, в стороне "военгородка", а также по личному составу ВСУ в Кременчуге в Полтавской области, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в Кривой Рог, на окраине, пишут, что в стороне "военгородка"... Прилетело в Кременчуг, по личному составу. Вероятно, по тому, который на днях с Черниговской области вышел", — заявил собеседник агентства. Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области, в частности "возле населенного пункта Доброслав", а также в пригороде Харькова.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

кременчуг

украина

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кривой рог, кременчуг, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины