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Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье - РИА Новости, 10.10.2024
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Хорошие новости
 
03:53 10.10.2024 (обновлено: 08:16 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/leopard-1977314518.html
Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье
Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье - РИА Новости, 10.10.2024
Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье
Многодетная самка редкого дальневосточного леопарда Герда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье впервые попала на фотоловушку со своим детенышем, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T03:53
2024-10-10T08:16
хорошие новости
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россия
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - РИА Новости. Многодетная самка редкого дальневосточного леопарда Герда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье впервые попала на фотоловушку со своим детенышем, сообщает учреждение. Дальневосточный леопард Leo 101F по имени Герда за пять лет вырастила три помета, в 2024 году впервые стала бабушкой. Всего у нее семь детей. Сейчас она растит трех котят, им уже около года. "Мать-героиня! Леопард Герда впервые попала на видео с котенком. На новых кадрах фотоловушки Герда спокойно обходит свои владения, а за ней следует один из трех детенышей-подростков. Оба проявляют уверенное поведение на своей территории", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что, судя по снимкам фотоловушек, старший котенок Герды - самец. Скоро ему будет выбрано имя. Герда получила кличку от своего "хранителя" - банка ВТБ. "Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html
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Самка дальневосточного леопарда Герда с детенышем в нацпарке "Земля леопарда"
Многодетная самка редкого дальневосточного леопарда Герда впервые попала на фотоловушку со своим детенышем в приморском нацпарке "Земля леопарда". Leo 101F по имени Герда за пять лет вырастила три помета, в 2024-м впервые стала бабушкой, всего у нее семь детей. Сейчас она растит трех котят, им уже около года. Ученые отмечают, что, судя по снимкам фотоловушек, старший котенок Герды - самец (на видео идет за ней). Скоро ему выберут имя.
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приморский край, россия, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Приморский край, Россия, ФГБУ "Земля леопарда"
Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье

Многодетная самка леопарда Герда впервые попала на фото с котенком в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - РИА Новости. Многодетная самка редкого дальневосточного леопарда Герда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье впервые попала на фотоловушку со своим детенышем, сообщает учреждение.
Дальневосточный леопард Leo 101F по имени Герда за пять лет вырастила три помета, в 2024 году впервые стала бабушкой. Всего у нее семь детей. Сейчас она растит трех котят, им уже около года.
"Мать-героиня! Леопард Герда впервые попала на видео с котенком. На новых кадрах фотоловушки Герда спокойно обходит свои владения, а за ней следует один из трех детенышей-подростков. Оба проявляют уверенное поведение на своей территории", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что, судя по снимкам фотоловушек, старший котенок Герды - самец. Скоро ему будет выбрано имя.
Герда получила кличку от своего "хранителя" - банка ВТБ. "Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Нацпарк в Приморье показал улыбчивого леопарда
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Хорошие новостиПриморский крайРоссияФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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