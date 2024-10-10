https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977337232.html
В Кузбассе машинист буровой не выходит на связь после обрушения породы
В Кузбассе машинист буровой не выходит на связь после обрушения породы - РИА Новости, 10.10.2024
В Кузбассе машинист буровой не выходит на связь после обрушения породы
Машинист буровой установки после обрушения породы на разрезе в Кузбассе не выходит на связь, сообщает министерство угольной промышленности региона. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:18
2024-10-10T09:18
2024-10-10T09:44
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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки после обрушения породы на разрезе в Кузбассе не выходит на связь, сообщает министерство угольной промышленности региона. Сообщалось, что ночью 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. СУСК региона возбудило уголовное дело по статье по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным экстренных служб, одного пострадавшего откопали живым, у него незначительные повреждения, он в больнице. Второго пока откапывают. "Был задействован план ликвидации аварии и на текущий момент ведутся спасательные работы специалистами предприятия, бойцами ВГСЧ по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения, к сожалению, на связь не выходил", – сообщили в региональном минуглепроме. На предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии.
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Кузбассе машинист буровой не выходит на связь после обрушения породы
В Кузбассе машинист буровой установки после обрушения породы не выходит на связь
КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки после обрушения породы на разрезе в Кузбассе не выходит на связь, сообщает министерство угольной промышленности региона.
Сообщалось, что ночью 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. СУСК региона возбудило уголовное дело по статье по ст. 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным экстренных служб, одного пострадавшего откопали живым, у него незначительные повреждения, он в больнице. Второго пока откапывают.
"Был задействован план ликвидации аварии и на текущий момент ведутся спасательные работы специалистами предприятия, бойцами ВГСЧ по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения, к сожалению, на связь не выходил", – сообщили в региональном минуглепроме.
На предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии.