https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977337232.html

В Кузбассе машинист буровой не выходит на связь после обрушения породы

В Кузбассе машинист буровой не выходит на связь после обрушения породы - РИА Новости, 10.10.2024

В Кузбассе машинист буровой не выходит на связь после обрушения породы

Машинист буровой установки после обрушения породы на разрезе в Кузбассе не выходит на связь, сообщает министерство угольной промышленности региона. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:18

2024-10-10T09:18

2024-10-10T09:44

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977331049_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4a57ae943351b27c76c823fb1e63403.jpg

КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки после обрушения породы на разрезе в Кузбассе не выходит на связь, сообщает министерство угольной промышленности региона. Сообщалось, что ночью 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. СУСК региона возбудило уголовное дело по статье по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным экстренных служб, одного пострадавшего откопали живым, у него незначительные повреждения, он в больнице. Второго пока откапывают. "Был задействован план ликвидации аварии и на текущий момент ведутся спасательные работы специалистами предприятия, бойцами ВГСЧ по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения, к сожалению, на связь не выходил", – сообщили в региональном минуглепроме. На предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии.

https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html

https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия