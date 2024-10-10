https://ria.ru/20241010/kursk-1977395845.html

В Курске ищут источник запаха гари

В Курске ищут источник запаха гари - РИА Новости, 10.10.2024

В Курске ищут источник запаха гари

Возникший в Курске и его окрестностях запах гари исходит не с территорий производственных площадок предприятий и очистных сооружений, поиск источника... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:45

2024-10-10T14:45

2024-10-10T14:45

происшествия

курская область

курск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Возникший в Курске и его окрестностях запах гари исходит не с территорий производственных площадок предприятий и очистных сооружений, поиск источника продолжается, сообщило правительство Курской области. Ранее в Telegram-каналах распространялась информация, что на Курск опустился густой смог. Местные жители жаловались на сильный запах гари. Региональное правительство в четверг утром сообщило, что министерство природы Курской области проведет мониторинг вблизи промышленных предприятий и сельскохозяйственных полей, также запланированы замеры и анализы воздуха. "Сегодня ранним утром проведено обследование территорий, прилегающих к производственным площадкам предприятий и очистных сооружений. В ходе выезда органолептических химических запахов, а также запахов гари на этих участках не зафиксировано", - говорится в сообщении правительства Курской области. Власти уточняют, что неприятный запах гари ощущается не только в Курске, но и в окрестных районах. Выезды туда сотрудники минприроды региона проводят с 4 октября. Информация о нарушающем атмосферу запахе передана в прокуратуру Курской области и Роспотребнадзор для рассмотрения и принятия мер в рамках возложенных полномочий, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20240806/zhiteli-1964506777.html

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происшествия, курская область, курск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)