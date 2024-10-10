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На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту - РИА Новости, 10.10.2024
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Краснодарский край
 
22:57 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kuban-1977490437.html
На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту
На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту - РИА Новости, 10.10.2024
На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту
Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:57
2024-10-10T22:57
краснодарский край
экономика
краснодарский край
краснодар
тбилисский район
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Компания "Бетонмастер" подвела итоги реализации национального проекта "Производительность труда"... Совместно с экспертами рабочая группа сократила лишние перемещения сотрудников и материалов, стандартизировала процессы, организовала эффективные рабочие места. В результате удалось сократить время протекания процесса на 12%, запасы в потоке на 10%, увеличить выработку на 10%", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие имеет четыре завода в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсинском и Тбилисском районах Кубани, а также два мобильных узла по производству, которые могут работать на самих строительных площадках. Национальный проект "Производительность труда" – одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат, добавляют власти.
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экономика, краснодарский край, краснодар, тбилисский район
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Краснодар, Тбилисский район

На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗавод железобетонных изделий
Завод железобетонных изделий - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Завод железобетонных изделий. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"Компания "Бетонмастер" подвела итоги реализации национального проекта "Производительность труда"... Совместно с экспертами рабочая группа сократила лишние перемещения сотрудников и материалов, стандартизировала процессы, организовала эффективные рабочие места. В результате удалось сократить время протекания процесса на 12%, запасы в потоке на 10%, увеличить выработку на 10%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие имеет четыре завода в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсинском и Тбилисском районах Кубани, а также два мобильных узла по производству, которые могут работать на самих строительных площадках.
Национальный проект "Производительность труда" – одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат, добавляют власти.
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайКраснодарТбилисский район
 
 
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