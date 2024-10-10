https://ria.ru/20241010/kuban-1977490437.html
На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту
На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту - РИА Новости, 10.10.2024
На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту
Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:57
2024-10-10T22:57
2024-10-10T22:57
краснодарский край
экономика
краснодарский край
краснодар
тбилисский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/15/1561701546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b96b657bb6e907f72edf6b0f20e2ed3.jpg
КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Компания "Бетонмастер" подвела итоги реализации национального проекта "Производительность труда"... Совместно с экспертами рабочая группа сократила лишние перемещения сотрудников и материалов, стандартизировала процессы, организовала эффективные рабочие места. В результате удалось сократить время протекания процесса на 12%, запасы в потоке на 10%, увеличить выработку на 10%", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие имеет четыре завода в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсинском и Тбилисском районах Кубани, а также два мобильных узла по производству, которые могут работать на самих строительных площадках. Национальный проект "Производительность труда" – одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат, добавляют власти.
краснодарский край
краснодар
тбилисский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/15/1561701546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e795d79f5c231b0f2de7bab823640e1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, краснодар, тбилисский район
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Краснодар, Тбилисский район
КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"Компания "Бетонмастер" подвела итоги реализации национального проекта "Производительность труда"... Совместно с экспертами рабочая группа сократила лишние перемещения сотрудников и материалов, стандартизировала процессы, организовала эффективные рабочие места. В результате удалось сократить время протекания процесса на 12%, запасы в потоке на 10%, увеличить выработку на 10%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие имеет четыре завода в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсинском и Тбилисском районах Кубани, а также два мобильных узла по производству, которые могут работать на самих строительных площадках.
Национальный проект "Производительность труда" – одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат, добавляют власти.