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На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту

На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту - РИА Новости, 10.10.2024

На Кубани предприятие увеличило производство бетона по нацпроекту

Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:57

2024-10-10T22:57

2024-10-10T22:57

краснодарский край

экономика

краснодарский край

краснодар

тбилисский район

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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края оптимизировало производство бетона, увеличив выработку на 10%, благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Компания "Бетонмастер" подвела итоги реализации национального проекта "Производительность труда"... Совместно с экспертами рабочая группа сократила лишние перемещения сотрудников и материалов, стандартизировала процессы, организовала эффективные рабочие места. В результате удалось сократить время протекания процесса на 12%, запасы в потоке на 10%, увеличить выработку на 10%", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие имеет четыре завода в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсинском и Тбилисском районах Кубани, а также два мобильных узла по производству, которые могут работать на самих строительных площадках. Национальный проект "Производительность труда" – одна из мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат, добавляют власти.

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тбилисский район

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экономика, краснодарский край, краснодар, тбилисский район