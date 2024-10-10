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Кубань направит более 22 млн руб пострадавшим от БПЛА в Тихорецком районе - РИА Новости, 10.10.2024
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Краснодарский край
 
17:33 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kuban-1977450031.html
Кубань направит более 22 млн руб пострадавшим от БПЛА в Тихорецком районе
Кубань направит более 22 млн руб пострадавшим от БПЛА в Тихорецком районе - РИА Новости, 10.10.2024
Кубань направит более 22 млн руб пострадавшим от БПЛА в Тихорецком районе
Власти Краснодарского края выделили более 22 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников на Тихорецкий... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:33
2024-10-10T17:33
краснодарский край
тихорецкий район
краснодарский край
тихорецк
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили более 22 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников на Тихорецкий район в ночь на 21 сентября, сообщили в оперативном штабе региона. "Жителям пострадавших домов в Тихорецком районе выделили больше 22 миллионов рублей на выплаты. По поручению губернатора средства из резервного фонда региона направят на единовременную материальную помощь жителям", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссии обследовали порядка 500 жилых помещений. В списки на получение выплат внесли более 1,1 тысячи человек. Всем пострадавшим жителям выплатят до 15 тысяч рублей. "В ближайшее время компенсации начнут поступать на счета жителей Тихорецкого района, чье жилье пострадало в результате падения БПЛА. Также по индивидуальным заявкам продолжают работу по восстановлению кровли специалисты "Кубань-СПАС", – приводится в релизе оперштаба слова министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. В поселках Каменном и Тихоньком, а также в Тихорецке в домовладениях были выбиты стекла, повреждены кровли и стены. Полностью разрушенных помещений нет. В первую очередь помогают одиноким пожилым гражданам. Работа продолжается, добавляют власти. Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После падения их обломков возникло сильное возгорание, в результате которого были повреждены дома местных жителей. В зоне возгорания оказались взрывоопасные предметы, что привело к детонации. В результате дома местных жителей получили значительные повреждения: были выбиты окна и пробиты крыши. Была проведена временная эвакуация людей в пункты временного размещения, а затем в гостиницы.
https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html
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тихорецкий район, краснодарский край, тихорецк, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев

Кубань направит более 22 млн руб пострадавшим от БПЛА в Тихорецком районе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили более 22 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников на Тихорецкий район в ночь на 21 сентября, сообщили в оперативном штабе региона.
"Жителям пострадавших домов в Тихорецком районе выделили больше 22 миллионов рублей на выплаты. По поручению губернатора средства из резервного фонда региона направят на единовременную материальную помощь жителям", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что комиссии обследовали порядка 500 жилых помещений. В списки на получение выплат внесли более 1,1 тысячи человек. Всем пострадавшим жителям выплатят до 15 тысяч рублей.
"В ближайшее время компенсации начнут поступать на счета жителей Тихорецкого района, чье жилье пострадало в результате падения БПЛА. Также по индивидуальным заявкам продолжают работу по восстановлению кровли специалисты "Кубань-СПАС", – приводится в релизе оперштаба слова министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова.
В поселках Каменном и Тихоньком, а также в Тихорецке в домовладениях были выбиты стекла, повреждены кровли и стены. Полностью разрушенных помещений нет. В первую очередь помогают одиноким пожилым гражданам. Работа продолжается, добавляют власти.
Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После падения их обломков возникло сильное возгорание, в результате которого были повреждены дома местных жителей. В зоне возгорания оказались взрывоопасные предметы, что привело к детонации. В результате дома местных жителей получили значительные повреждения: были выбиты окна и пробиты крыши. Была проведена временная эвакуация людей в пункты временного размещения, а затем в гостиницы.
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