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Пожар на складе в Ейском районе Кубани полностью ликвидирован
Пожар на складе в Ейском районе Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости, 10.10.2024
Пожар на складе в Ейском районе Кубани полностью ликвидирован
Пожар в складских помещениях на территории Ейского района Кубани полностью ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:11
2024-10-10T07:11
2024-10-10T07:11
происшествия
ейский район
краснодарский край
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар в складских помещениях на территории Ейского района Кубани полностью ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ранее власти региона сообщали о возгорании складских помещений в поселке Октябрьский на Кубани на площади около 800 квадратных метров. Предварительно, пострадавших не было. Позднее пожар локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров. "В 2.05 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край
Пожар на складе в Ейском районе Кубани полностью ликвидирован
Оперштаб: пожар в складских помещениях в Ейском районе ликвидрован