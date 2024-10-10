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Пожар на складе в Ейском районе Кубани полностью ликвидирован

Пожар на складе в Ейском районе Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости, 10.10.2024

Пожар на складе в Ейском районе Кубани полностью ликвидирован

Пожар в складских помещениях на территории Ейского района Кубани полностью ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:11

2024-10-10T07:11

2024-10-10T07:11

происшествия

ейский район

краснодарский край

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар в складских помещениях на территории Ейского района Кубани полностью ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ранее власти региона сообщали о возгорании складских помещений в поселке Октябрьский на Кубани на площади около 800 квадратных метров. Предварительно, пострадавших не было. Позднее пожар локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров. "В 2.05 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ейский район

краснодарский край

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ейский район, краснодарский край