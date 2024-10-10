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В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии - РИА Новости, 10.10.2024
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12:32 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kreml-1977367352.html
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии - РИА Новости, 10.10.2024
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии
Все заявления о якобы вмешательстве России в выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:32
2024-10-10T12:32
в мире
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великобритания
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все заявления о якобы вмешательстве России в выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Все эти заявления абсолютно бездоказательны. Бездоказательны, безосновательны, и поэтому как к бездоказательным обвинениям и нужно относиться. Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике, которая не заслуживает внимания", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать обвинения главы британской контрразведки в якобы попытках России "дестабилизировать ситуацию" в Британии и Европе. По итогам всеобщих выборов в июле к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника. С 4 по 11 сентября пройдет первый раунд голосования среди членов парламента от Консервативной партии, по его итогам число кандидатов будет сокращено до четырех. С 29 сентября по 2 октября претенденты выступят на ежегодной партийной конференции, а 9-10 октября депутаты от тори очередным голосованием определят двух финалистов. После этого состоятся итоговые выборы среди членов партии по всей стране. Они завершатся 31 октября, а имя победителя станет известно 2 ноября. Новый глава Консервативной партии станет лидером оппозиции. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
https://ria.ru/20240722/tramp-1961104719.html
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в мире, россия, великобритания, европа, дмитрий песков, риши сунак
В мире, Россия, Великобритания, Европа, Дмитрий Песков, Риши Сунак
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии

Песков: заявления о вмешательстве России в выборы в Британии бездоказательны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все заявления о якобы вмешательстве России в выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Все эти заявления абсолютно бездоказательны. Бездоказательны, безосновательны, и поэтому как к бездоказательным обвинениям и нужно относиться. Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике, которая не заслуживает внимания", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать обвинения главы британской контрразведки в якобы попытках России "дестабилизировать ситуацию" в Британии и Европе.
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Британии заявили, что на выборах в ноябре победит Трамп
22 июля, 00:46
По итогам всеобщих выборов в июле к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника.
С 4 по 11 сентября пройдет первый раунд голосования среди членов парламента от Консервативной партии, по его итогам число кандидатов будет сокращено до четырех. С 29 сентября по 2 октября претенденты выступят на ежегодной партийной конференции, а 9-10 октября депутаты от тори очередным голосованием определят двух финалистов.
После этого состоятся итоговые выборы среди членов партии по всей стране. Они завершатся 31 октября, а имя победителя станет известно 2 ноября. Новый глава Консервативной партии станет лидером оппозиции.
Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эксперт назвал причину поражения консерваторов на выборах в Британии
5 июля, 15:16
 
В миреРоссияВеликобританияЕвропаДмитрий ПесковРиши Сунак
 
 
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