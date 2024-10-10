https://ria.ru/20241010/kreml-1977367352.html

В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии

В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии - РИА Новости, 10.10.2024

В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии

Все заявления о якобы вмешательстве России в выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:32

2024-10-10T12:32

2024-10-10T12:32

в мире

россия

великобритания

европа

дмитрий песков

риши сунак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все заявления о якобы вмешательстве России в выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Все эти заявления абсолютно бездоказательны. Бездоказательны, безосновательны, и поэтому как к бездоказательным обвинениям и нужно относиться. Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике, которая не заслуживает внимания", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать обвинения главы британской контрразведки в якобы попытках России "дестабилизировать ситуацию" в Британии и Европе. По итогам всеобщих выборов в июле к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника. С 4 по 11 сентября пройдет первый раунд голосования среди членов парламента от Консервативной партии, по его итогам число кандидатов будет сокращено до четырех. С 29 сентября по 2 октября претенденты выступят на ежегодной партийной конференции, а 9-10 октября депутаты от тори очередным голосованием определят двух финалистов. После этого состоятся итоговые выборы среди членов партии по всей стране. Они завершатся 31 октября, а имя победителя станет известно 2 ноября. Новый глава Консервативной партии станет лидером оппозиции. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.

https://ria.ru/20240722/tramp-1961104719.html

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957687589.html

россия

великобритания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, европа, дмитрий песков, риши сунак