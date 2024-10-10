https://ria.ru/20241010/kravchenko-1976951379.html

Биография Алексея Кравченко

Биография Алексея Кравченко - РИА Новости, 10.10.2024

Биография Алексея Кравченко

Актер театра и кино, народный артист России Алексей Евгеньевич Кравченко родился 10 октября 1969 года в Москве (по другим данным – в Подмосковье). РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T00:39

2024-10-10T00:39

2024-10-10T00:39

справки

россия

алексей кравченко (актер)

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Актер театра и кино, народный артист России Алексей Евгеньевич Кравченко родился 10 октября 1969 года в Москве (по другим данным – в Подмосковье). Будучи школьником, снялся в картине Элема Климова "Иди и смотри" (1985), где исполнил роль Флеры Гайшуна, паренька из оккупированной белорусской деревеньки. По результатам опроса журнала "Советский экран" картина стала лучшей, среди всех проектов того года.После завершения съемок Алексей решил, что еще не готов поступать в театральный институт.Окончив ПТУ, три года служил в ВМФ во Владивостоке, домой вернулся главным корабельным старшиной. После армии работал на стройке.В 21 год, поддавшись на уговоры режиссера Элема Климова, подал документы в театральное училище. В 1995 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина, курс Аллы Казанской.В 1994-2001 годах был актером театра имени Е. Вахтангова. На его счету роли в драме "Жизнь есть сон" (Кларин), комедиях "За двумя зайцами" (Степан), "Амфитрион" (Навкрат), "Сирано де Бержерак" (Вальвер).В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина сыграл роль Ника в спектакле Кирилла Серебренникова "Откровенные полароидные снимки".В 2004 году дебютировал на сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова, сыграв Нила в спектакле Серебренникова по пьесе Максима Горького "Мещане".В 2007 году был принят в труппу Московского художественного театра имени А.П. Чехова, состоял в ней по 2022 год. Был занят в спектаклях "Господа Головлевы", "Зойкина квартира", "Трехгрошовая опера", "Идеальный муж. Комедия" и многих других. В настоящее время играет в спектакле Константина Богомолова "Карамазовы" (Иван Федорович Карамазов).В Театре под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова) играл Клоуна в спектакле Кирилла Серебренникова "Околоноля" (2011).Сотрудничает с проектом "САМИ" ("Содружество актеров, музыкантов и…"), где играет Гамлета в музыкально-поэтической постановке Натальи Семеновой "Гамлет Story".Фильмография Алексея насчитывает более 100 работ. В 1998 году он снялся в картине "Му-Му" Юрия Грымова, которая была удостоена премии "Ника" и награды фестиваля "Кинотавр". В 1999 году на экраны вышла мелодрама Дениса Евстигнеева "Мама" с его участием.В последующие годы Алексей Кравченко активно снимался Среди самых знаковых его работ – фильмы "Цветы от победителей" (1999), "Звезда" (2002), "9 рота" (2005), "Муха" (2008), "Каникулы строгого режима" (2009), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Солнцепек" (2021); сериалы "Бригада" (2002),"Спецназ" (2002), "Огнеборцы" (2003), "Гибель Империи" (2005), "Мужской сезон. Бархатная революция" (2005), "В зоне риска" (2012), "Мужские каникулы" (2014), "Чужое лицо" (2017), "Седьмая симфония" (2021), "Операция "Неман" (2023) и др.Алексей Кравченко работал на телевидении, был ведущим шоу "Экстрасенсы против детективов" на телеканале НТВ.Является создателем и руководителем группы "Гуарана". Музыка в исполнении "Гуараны" звучала в сериале "Русский спецназ". Народный артист России (2020).Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года за роль в фильме "Звезда".Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2022).Лауреат премии "Чайка" (2007) в номинации "Синхронное плавание" совместно со своими партнёрами по спектаклю за спектакль "Человек-подушка".Лауреат молодежной премии "Триумф" (2001).Женат вторым браком на актрисе Надежде Борисовой. Алексей Кравченко удочерил дочь супруги, от первого брака у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, алексей кравченко (актер)