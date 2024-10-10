https://ria.ru/20241010/krasnoyarsk-1977377807.html

Штат Красноярской больницы №4 пополнили 23 молодых специалиста

Штат Красноярской больницы №4 пополнили 23 молодых специалиста - РИА Новости, 10.10.2024

Штат Красноярской больницы №4 пополнили 23 молодых специалиста

Штат Красноярской межрайонной клинической больницы №4 пополнился 23 молодыми специалистами, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на региональный... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:16

2024-10-10T13:16

2024-10-10T13:16

красноярский край

больницы

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Штат Красноярской межрайонной клинической больницы №4 пополнился 23 молодыми специалистами, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на региональный минздрав. "Штат Красноярской межрайонной клинической больницы №4 пополнился 23 молодыми специалистами: 6 врачей и 17 медицинских сестёр в торжественной обстановке представили коллективу. Молодых специалистов Красноярская межрайонная клиническая больница №4 принимает ежегодно", – говорится в сообщении. С вступлением в профессию новичков поздравила главный врач Альбина Фокина. Наставники вручили молодым медикам памятные подарки, а каждый из вновь прибывших, зачитал клятву верности больнице. Отмечается, что торжественное посвящение в профессию является началом работы с молодыми специалистами по программе "Наставничество", которая решает одну из основных задач нацпроекта "Здравоохранение" – обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами. К каждому специалисту, пришедшему после окончания медицинского университета или колледжа, закрепляется наставник – опытный сотрудник, обладающий высокими профессиональными качествами, знаниями в области медицины. Это помогает молодым врачам и медсестрам быстрее войти в трудовой процесс, совершить меньше ошибок, узнать тонкости профессии. Также в рамках программы медики проходят обучение в Школе молодого специалиста. Программа состоит из курса лекций, где их научат общаться с пациентами, правильно заполнять медицинскую документацию, выбирать тактику лечения, разбираться в неотложных состояниях больных. Также молодые врачи ознакомятся с законодательством в сфере здравоохранения, системой менеджмента качества, трудовым кодексом, финансовой грамотностью, охраной труда. Подчеркивается, что уже 10 лет руководство больницы организует работу по профессиональной адаптации выпускников медицинских вузов и колледжей. С начала действия программы обучение в Школе молодого специалиста прошли 156 человек.

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красноярский край

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красноярский край, больницы