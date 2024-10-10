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Новую котельную застили в Сургутском районе Югры

Новую котельную застили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 10.10.2024

Новую котельную застили в Сургутском районе Югры

Новую котельную стоимостью свыше 700 миллионов рублей запустили в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:15

2024-10-10T22:15

2024-10-10T22:15

ханты-мансийский автономный округ

солнечный

белый яр

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Новую котельную стоимостью свыше 700 миллионов рублей запустили в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В объект на улице Строителей в Солнечном уже подали газ и электричество, проводятся пуско-наладочные работы. Возведение высокотехнологичной блочно-модульной котельной стоило более 700 миллионов рублей. Средства выделены из регионального и местного бюджетов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, новая котельная мощностью заменит две устаревшие. Так, первая котельная уже демонтирована, на ее месте и построили новую, ликвидация второй котельной планируется после реконструкции инженерных сетей. По словам главы Сургутского района, также предусмотрены средства на обновление котельного оборудования в городском поселении Барсово и поселке городского типа Белый Яр. В этих населенных пунктах планируется построить более 380 тысяч квадратных метров жилья, потому требуется повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить наличие свободных мощностей. Пока что на действующей котельной в Белом Яре ремонтируются котлы и вспомогательное оборудование.

солнечный

белый яр

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

солнечный, белый яр, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ