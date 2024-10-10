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Новую котельную застили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 10.10.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:15 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kotelnaya-1977486637.html
Новую котельную застили в Сургутском районе Югры
Новую котельную застили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 10.10.2024
Новую котельную застили в Сургутском районе Югры
Новую котельную стоимостью свыше 700 миллионов рублей запустили в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:15
2024-10-10T22:15
ханты-мансийский автономный округ
солнечный
белый яр
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Новую котельную стоимостью свыше 700 миллионов рублей запустили в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В объект на улице Строителей в Солнечном уже подали газ и электричество, проводятся пуско-наладочные работы. Возведение высокотехнологичной блочно-модульной котельной стоило более 700 миллионов рублей. Средства выделены из регионального и местного бюджетов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, новая котельная мощностью заменит две устаревшие. Так, первая котельная уже демонтирована, на ее месте и построили новую, ликвидация второй котельной планируется после реконструкции инженерных сетей. По словам главы Сургутского района, также предусмотрены средства на обновление котельного оборудования в городском поселении Барсово и поселке городского типа Белый Яр. В этих населенных пунктах планируется построить более 380 тысяч квадратных метров жилья, потому требуется повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить наличие свободных мощностей. Пока что на действующей котельной в Белом Яре ремонтируются котлы и вспомогательное оборудование.
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солнечный, белый яр, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Солнечный, Белый Яр, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ

Новую котельную застили в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Манометр в котельной . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Новую котельную стоимостью свыше 700 миллионов рублей запустили в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«
"В объект на улице Строителей в Солнечном уже подали газ и электричество, проводятся пуско-наладочные работы. Возведение высокотехнологичной блочно-модульной котельной стоило более 700 миллионов рублей. Средства выделены из регионального и местного бюджетов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, новая котельная мощностью заменит две устаревшие. Так, первая котельная уже демонтирована, на ее месте и построили новую, ликвидация второй котельной планируется после реконструкции инженерных сетей.
По словам главы Сургутского района, также предусмотрены средства на обновление котельного оборудования в городском поселении Барсово и поселке городского типа Белый Яр. В этих населенных пунктах планируется построить более 380 тысяч квадратных метров жилья, потому требуется повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить наличие свободных мощностей. Пока что на действующей котельной в Белом Яре ремонтируются котлы и вспомогательное оборудование.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСолнечныйБелый ЯрСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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