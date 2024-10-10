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Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
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18:54 10.10.2024 (обновлено: 19:01 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/kot-1977466330.html
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
Главный мышелов Великобритании с Даунинг-Стрит кот Ларри решил покинуть офис премьер-министра перед приходом Владимира Зеленского, выбежав за дверь, когда тот... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:54
2024-10-10T19:01
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-Стрит кот Ларри решил покинуть офис премьер-министра перед приходом Владимира Зеленского, выбежав за дверь, когда тот входил в здание. В четверг Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. На видео, опубликованном британской газетой Daily Mail, видно, как Стармер и Зеленский пожимают другу другу руки перед зданием резиденции премьера на Даунинг-Стрит. Затем дверь открывается, Ларри быстро выбегает на улицу и встает на красную ковровую дорожку перед входом, а Стармер с Зеленским, проводив его взглядами, заходят внутрь. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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353
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Кот Ларри покидает офис премьера Британии, когда туда заходит Зеленский
Главный мышелов Британии с Даунинг-Стрит кот Ларри не захотел оставаться в офисе премьера, когда туда пришел Зеленский. Тот ранее прибыл в Лондон для встречи со Стармером и новым генсеком НАТО Рютте.
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великобритания, лондон, владимир зеленский, кир стармер, марк рютте, нато, в мире
Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Марк Рютте, НАТО, В мире
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского

Кот Ларри выбежал из резиденции премьера Британии, когда туда вошел Зеленский

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-Стрит кот Ларри решил покинуть офис премьер-министра перед приходом Владимира Зеленского, выбежав за дверь, когда тот входил в здание.
В четверг Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.
На видео, опубликованном британской газетой Daily Mail, видно, как Стармер и Зеленский пожимают другу другу руки перед зданием резиденции премьера на Даунинг-Стрит. Затем дверь открывается, Ларри быстро выбегает на улицу и встает на красную ковровую дорожку перед входом, а Стармер с Зеленским, проводив его взглядами, заходят внутрь.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
Публикация на странице кота Ларри в социальной сети - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, кто сейчас главный в Британии
5 июля, 13:41
 
ВеликобританияЛондонВладимир ЗеленскийКир СтармерМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
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