https://ria.ru/20241010/kot-1977466330.html
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
Главный мышелов Великобритании с Даунинг-Стрит кот Ларри решил покинуть офис премьер-министра перед приходом Владимира Зеленского, выбежав за дверь, когда тот... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:54
2024-10-10T18:54
2024-10-10T19:01
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-Стрит кот Ларри решил покинуть офис премьер-министра перед приходом Владимира Зеленского, выбежав за дверь, когда тот входил в здание. В четверг Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. На видео, опубликованном британской газетой Daily Mail, видно, как Стармер и Зеленский пожимают другу другу руки перед зданием резиденции премьера на Даунинг-Стрит. Затем дверь открывается, Ларри быстро выбегает на улицу и встает на красную ковровую дорожку перед входом, а Стармер с Зеленским, проводив его взглядами, заходят внутрь. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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Кот Ларри покидает офис премьера Британии, когда туда заходит Зеленский
Главный мышелов Британии с Даунинг-Стрит кот Ларри не захотел оставаться в офисе премьера, когда туда пришел Зеленский.
Тот ранее прибыл в Лондон для встречи со Стармером и новым генсеком НАТО Рютте.
2024-10-10T18:54
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великобритания, лондон, владимир зеленский, кир стармер, марк рютте, нато, в мире
Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Марк Рютте, НАТО, В мире
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
Кот Ларри выбежал из резиденции премьера Британии, когда туда вошел Зеленский