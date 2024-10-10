https://ria.ru/20241010/kot-1977466330.html

Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского

Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024

Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского

Главный мышелов Великобритании с Даунинг-Стрит кот Ларри решил покинуть офис премьер-министра перед приходом Владимира Зеленского, выбежав за дверь, когда тот... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:54

2024-10-10T18:54

2024-10-10T19:01

великобритания

лондон

владимир зеленский

кир стармер

марк рютте

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977466743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f9c96b02bab8276307d4aa207b922a8.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-Стрит кот Ларри решил покинуть офис премьер-министра перед приходом Владимира Зеленского, выбежав за дверь, когда тот входил в здание. В четверг Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. На видео, опубликованном британской газетой Daily Mail, видно, как Стармер и Зеленский пожимают другу другу руки перед зданием резиденции премьера на Даунинг-Стрит. Затем дверь открывается, Ларри быстро выбегает на улицу и встает на красную ковровую дорожку перед входом, а Стармер с Зеленским, проводив его взглядами, заходят внутрь. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

https://ria.ru/20240705/larri-1957645816.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кот Ларри покидает офис премьера Британии, когда туда заходит Зеленский Главный мышелов Британии с Даунинг-Стрит кот Ларри не захотел оставаться в офисе премьера, когда туда пришел Зеленский. Тот ранее прибыл в Лондон для встречи со Стармером и новым генсеком НАТО Рютте. 2024-10-10T18:54 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, лондон, владимир зеленский, кир стармер, марк рютте, нато, в мире