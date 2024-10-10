https://ria.ru/20241010/korabl-1977459514.html

Сторожевой корабль "Неустрашимый" зашел в порт в Намибии

Сторожевой корабль "Неустрашимый" зашел в порт в Намибии - РИА Новости, 10.10.2024

Сторожевой корабль "Неустрашимый" зашел в порт в Намибии

Сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота зашел в порт Уолфиш-Бей в Намибии, сообщила пресс-служба Балтфлота. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:11

2024-10-10T18:11

2024-10-10T18:11

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота зашел в порт Уолфиш-Бей в Намибии, сообщила пресс-служба Балтфлота. "Сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота совершил плановый деловой заход в порт Уолфиш-Бей (Республика Намибия). В ходе визита у личного состава корабля представится возможность отдохнуть и ознакомиться с культурой Республики Намибии в рамках экскурсий по городу. За время стоянки в Уолфиш-Бей экипаж корабля проведет пополнение запасов воды, топлива и продовольствия, а также осуществит технический осмотр судна", - говорится в сообщении. Как отмечают в Балтфлоте, деловые заходы в иностранные порты являются важным элементом внешнеполитической стратегии России, способствующей укреплению партнерства на международной арене. Визиты таких кораблей, как "Неустрашимый", подчеркивают готовность России к активному участию в международных морских операциях и поддержанию стабильности в регионах, добавили в пресс-службе объединения. Визит корабля в Намибию стал важным шагом в рамках программы ВМФ России по укреплению международного сотрудничества и развитию дружественных отношений с зарубежными государствами. "По завершении делового захода корабль продолжит выполнение задач в рамках своей оперативной деятельности", - заключили в Балтфлоте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, намибия, балтийский флот вмф россии