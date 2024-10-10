https://ria.ru/20241010/kor-1977392855.html

В МГУ зарегистрировали случай заболевания корью

В МГУ зарегистрировали случай заболевания корью - РИА Новости, 10.10.2024

В МГУ зарегистрировали случай заболевания корью

Случай кори был зарегистрирован в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, дистанционное обучение продлится там РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:29

2024-10-10T14:29

2024-10-10T14:40

россия

москва

михаил ломоносов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

институт стран азии и африки

происшествия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Случай кори был зарегистрирован в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, дистанционное обучение продлится там до 18 октября, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Двадцать седьмого сентября 2024 года был зарегистрирован случай кори в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Ломоносова. Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве провели комплекс противоэпидемических мероприятий… Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября", - говорится в тексте.В ведомстве уточнили, что ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора. Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на улице Моховой.

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россия, москва, михаил ломоносов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), институт стран азии и африки, происшествия