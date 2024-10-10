https://ria.ru/20241010/kor-1977392855.html
В МГУ зарегистрировали случай заболевания корью
В МГУ зарегистрировали случай заболевания корью - РИА Новости, 10.10.2024
В МГУ зарегистрировали случай заболевания корью
Случай кори был зарегистрирован в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, дистанционное обучение продлится там РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:29
2024-10-10T14:29
2024-10-10T14:40
россия
москва
михаил ломоносов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
институт стран азии и африки
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Случай кори был зарегистрирован в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, дистанционное обучение продлится там до 18 октября, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Двадцать седьмого сентября 2024 года был зарегистрирован случай кори в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Ломоносова. Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве провели комплекс противоэпидемических мероприятий… Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября", - говорится в тексте.В ведомстве уточнили, что ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора. Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на улице Моховой.
https://ria.ru/20240917/kor-1973124304.html
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россия, москва, михаил ломоносов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), институт стран азии и африки, происшествия
Россия, Москва, Михаил Ломоносов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Институт стран Азии и Африки, Происшествия
В МГУ зарегистрировали случай заболевания корью
в Институте стран Азии и Африки МГУ зарегистрировали случай заболевания корью